Ślubowanie nowych funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji Powrót Drukuj Wczoraj odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi dolnośląskiej Policji. Rotę ślubowania wypowiedziało 50 osób, rozpoczynając tym samym swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Uroczystość miała podniosły i wyjątkowy charakter. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Norbertem Kurendą i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Krzysztofem Kumaszką. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu pogratulował nowo przyjętym policjantom wyboru tej wymagającej, ale niezwykle odpowiedzialnej drogi zawodowej. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie służby publicznej oraz gotowości do niesienia pomocy innym.

Ślubowanie to ważny moment zarówno dla samych funkcjonariuszy, ich rodzin jak i dla całej formacji. Nowo przyjęci policjanci już wkrótce rozpoczną szkolenie, podczas którego zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia służby.

Służba w Policji to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja i zobowiązanie wobec społeczeństwa. Wczorajsza uroczystość była wyrazem szacunku dla tej służby oraz symbolicznym początkiem nowego etapu w życiu 50 funkcjonariuszy zasili szeregi Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Nowym policjantkom i policjantom życzymy wytrwałości, satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów zawodowych.

Dolnośląska Policja zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!