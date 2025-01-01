„Kilometry dla Kasi” przekroczyły granice. Kamiennogórscy policjanci przekazali wyzwanie czeskim kolegom Powrót Drukuj Policyjna solidarność nie zna granic – tym razem również dosłownie. Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a także policyjny emeryt, wsiedli na rowery, aby wesprzeć akcję charytatywną „Kilometry dla Kasi”. Funkcjonariusze postanowili pójść o krok dalej i przenieść inicjatywę poza granice kraju. Rowerami dotarli do czeskiego Trutnova, gdzie do udziału w wyzwaniu nominowali tamtejszych policjantów. Wszystko w jednym celu – aby wesprzeć st. post. Katarzynę Job w walce o powrót do pełnej sprawności.

„Kilometry dla Kasi” to inicjatywa, która połączyła policyjne środowisko wokół pomocy st. post. Katarzynie Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Policjantka zmaga się z konsekwencjami udaru, którego doznała w kwietniu tego roku. Przed nią długa i wymagająca rehabilitacja, dlatego jej koleżanki i koledzy ze służby angażują się w działania mające wesprzeć ją w powrocie do zdrowia.

Do wyzwania kamiennogórskich policjantów nominowali funkcjonariusze z Wałbrzycha, którzy pod koniec lipca przyjechali jednośladami do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Nominacja została przyjęta, a mundurowi postanowili nadać jej międzynarodowy wymiar.

19 sierpnia br. policjanci i pracownicy kamiennogórskiej komendy, wspólnie z policyjnym emerytem, wsiedli na rowery i ruszyli w trasę. Ich przejazd miał nie tylko odpowiedzieć na otrzymane wyzwanie, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na zbiórkę prowadzoną na rzecz Kasi oraz zachęcić kolejne osoby do wsparcia kosztownego leczenia i rehabilitacji policjantki.

Meta wyprawy znajdowała się po drugiej stronie polsko-czeskiej granicy. Uczestnicy dotarli do zaprzyjaźnionych policjantów w Trutnovie, gdzie zostali przywitani przez kierownictwo tamtejszej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze mł. insp. Mariusz Rusiecki oficjalnie przekazał plakat akcji wraz z nominacją Komendantowi Komisariatu Policji w Trutnovie płk. inż. Radkowi Kolcowi. Tym samym charytatywne wyzwanie zostało przekazane czeskim policjantom, a inicjatywa „Kilometry dla Kasi” przekroczyła granice Polski.

Ta akcja pokazuje, że policyjna solidarność nie kończy się wraz z granicą jednostki, garnizonu czy nawet państwa. Kiedy jedna z osób tworzących policyjną rodzinę potrzebuje pomocy, wspólny cel potrafi połączyć ludzi po obu stronach granicy.

Każdy przejechany kilometr zwraca uwagę na historię Kasi, a każde wsparcie przybliża ją do najważniejszego celu – powrotu do pełnej sprawności.

asp. Janusz Rosa

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Kamiennej Górze

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