Policjant po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży szczególnie zuchwałej. Ofiarą 91-letnia jeleniogórzanka Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Policjant Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, w czasie wolnym od służby rozpoznał na ulicy mężczyznę podejrzewanego o kradzież szczególnie zuchwałą. Funkcjonariusz zatrzymał go i przekazał w ręce przybyłego na miejsce patrolu. Pokrzywdzoną w tej sprawie jest 91-letnia mieszkanka Jeleniej Góry, której sprawca zerwał z szyi złoty łańcuszek.

Policjant Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zatrzymał 32-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież szczególnie zuchwałą.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, na jednej z ulic osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. Sprawca wykorzystał podeszły wiek pokrzywdzonej oraz wynikające z niego ograniczone możliwości skutecznego przeciwstawienia się jego działaniu.

Mężczyzna podszedł do siedzącej na ławce 91-letniej kobiety od tyłu i nagle zerwał jej z szyi złoty łańcuszek o wartości około 2 tysięcy złotych, po czym uciekł.

O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci, którzy niezwłocznie rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Funkcjonariusze dokładnie przeanalizowali zebrane informacje, a także zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu. Na ich podstawie wytypowali mężczyznę podejrzewanego o tę kradzież.

Przełom nastąpił 18 sierpnia 2026 roku w godzinach popołudniowych. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, będąc w czasie wolnym od służby, na jednej z ulic w centrum miasta zauważył mężczyznę jadącego rowerem. Funkcjonariusz rozpoznał go jako osobę podejrzewaną o kradzież łańcuszka.

Policjant natychmiast zareagował. Zatrzymał mężczyznę, a następnie przekazał go przybyłemu na miejsce patrolowi Policji, który przejął dalsze czynności.

32-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży szczególnie zuchwałej. Za popełnienie tego przestępstwa grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia i prowadzą czynności w kierunku odzyskania skradzionego mienia.

podkom. Paweł Noga