Fałszywy masażysta zatrzymany w jednym z uzdrowisk Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Analiza zapisów z kamer monitoringu oraz praca operacyjna policjantów z Jeleniej Góry dały efekt w postaci ustalenia, a następnie zatrzymania mężczyzny podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej. 56-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego wszedł do pokoju kuracjuszek, które przebywały na terenie jednego z obiektów sanatoryjnych i podając się za masażystę, zaoferował im swoje usługi. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Jeśli okaże się, że tego typu działań ma więcej na swoim koncie, grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o inną czynność seksualną.

Do zdarzenia doszło w sierpniowy weekend, kiedy to mężczyzna pojawił się wieczorem na terenie jednego z obiektów uzdrowiskowych w Cieplicach. Jak ustalili zajmujący się sprawą policjanci, wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do jednego z pokoi kuracjuszek, którym przebywały aktualnie dwie kobiety.

56-latek przedstawił się, jako zatrudniony w sanatorium masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw, co do sposobu podejmowanych działań. Bowiem w trakcie wykonywanego masażu, mężczyzna miał dotykać kobietę w miejsca intymne.

Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał tę czynność i szybko uciekł z pokoju.

O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono Policję i wtedy funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości ,,fałszywego masażysty’’.

Policjanci przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym nagrania z kamer monitoringu i szybko wytypowali podejrzewanego o ten czyn 56-latka. Jego zatrzymanie było już tylko kwestią czasu i nastąpiło w momencie, kiedy się tego kompletnie nie spodziewał.

Podejrzany przemieszczał się bowiem jednośladem po uzdrowisku. Trafił prosto do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Tam usłyszał zarzut dotyczący dopuszczania się innej czynności seksualnej i decyzją prokuratora, został objęty dozorem.

Jeśli okaże się, że tego typu działań 56-latek ma więcej na swoim koncie, grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd.

Policjanci przypominają, aby w przypadku korzystania z różnego rodzaju usług oferowanych na terenie sanatoriów, hoteli czy innych obiektów wypoczynkowych zachować ostrożność i upewnić się, że osoby je oferujące są rzeczywiście pracownikami danego obiektu lub mają stosowne uprawnienia.

Należy stosować zasadę ograniczonego zachowania i nie wpuszczać do użytkowanych pomieszczeń osób, których tożsamości lub celu wizyty nie jesteśmy pewni. W przypadku jakichkolwiek podejrzanych zachowań warto niezwłocznie poinformować personel obiektu, a w sytuacji zagrożenia – oczywiście Policję.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinspektor Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490