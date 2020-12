Skradziony samochód odzyskany po pościgu, a sprawcy zatrzymani przez policjantów Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku natychmiastowych działań lwóweckich policjantów, pościgu, blokad dróg i pracy operacyjnej odzyskano skradziony w Gryfowie Śląskim samochód BMW o wartości 250 tysięcy złotych oraz zatrzymano dwóch sprawców. Odpowiedzą za przestępstwa przed sądem.

W dniu 30 grudnia br. około godziny 20.00 w Gryfowie Śląskim z parkingu przy jednym z supermarketów sprawcy ukradli samochód marki BMW. Kradzież miała miejsce w momencie, gdy na parkingu było sporo osób postronnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a świadkowie zapamiętali dużo szczegółów dotyczących sprawców.

Natychmiast na miejscu pojawiły się dwa patrole policji. Mundurowi podjęli pościg za uciekającymi złodziejami, którzy kierowali się w stronę Bolesławca poruszając się po drodze niezwykle niebezpiecznie. Dodatkowo na miejsce kradzieży skierowano policjantów kryminalnych oraz dodatkowe patrole z Lwówka Śląskiego. Zawiadomiono jednostki policji w Bolesławcu, Lubaniu, Jeleniej Górze i Złotoryi.

Bardzo szybko ustalono wizerunek złodziei oraz pojazd, którym przyjechali. Do działań wkroczyli technicy kryminalistyczni zabezpieczając mnóstwo śladów pozwalających na identyfikację sprawców. Do poszukiwań dołączyli mieszkańcy, informacja pojawiła się we wszystkich mediach, Internecie oraz na innych kanałach komunikacji.

Do policjantów zaczęły spływać różne ważne informacje. Dodatkowo kryminalni sprawdzali operacyjnie wszystkie możliwe miejsca oraz osoby podejrzane, które mogłyby mieć coś wspólnego z kradzieżą. W teren wyjechały dodatkowe patrole z pionu kryminalnego. Specjalnie powołany zespół analizował możliwą drogę ucieczki sprawców oraz miejsce ukrycia auta. Na chwilę policjanci biorący udział w pościgu stracili z pola widzenia uciekające BMW. Wtedy to zarządzono blokady dróg oraz kontrole przejeżdżających pojazdów.

Około 1.00 w nocy policjanci zlokalizowali auto, jednocześnie zatrzymując jednego ze sprawców. Skradziony samochód warty 250 tys. zł został odzyskany. Funkcjonariusze wykonując dalsze czynności w tej sprawie zatrzymali też drugiego z podejrzanych.

Teraz czeka ich odpowiedzialność karna przed sądem.

asp. szt. Monika Kaleta