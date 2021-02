Jaworscy policjanci zatrzymali poszukiwanego z narkotykami, na zakazie i cofniętymi uprawnieniami do kierowania Data publikacji 07.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu Patrolowo - Interwencyjnego jaworskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Jak się okazało, nie tylko to miał na sumieniu 38-letni jaworzanin. Podejrzany miał przy sobie narkotyki, a także kierował autem pomimo cofniętych uprawnień oraz aktywnych zakazów sądowych. Mężczyzna w trakcie interwencji znieważał policjantów i aby uniknąć zatrzymania, używał wobec nich przemocy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Teraz, oprócz wcześniej zasądzonej kary odpowie także za kolejne przestępstwa.

Kilka dni temu, o godz. 23.30 na jednej ze stacji paliw w powiecie jaworskim, mundurowi zauważyli jadący samochód marki Ford. Jak się okazało pojazdem tym kierował poszukiwany 38-latek, który miał trafić do zakładu karnego. Właścicielką, a zarazem pasażerką auta, była 41-letnia kobieta. W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna zachowywał się wulgarnie i agresywnie w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy. Aby uniknąć zatrzymania, nie tylko używał przemocy wobec policjantów - wyszarpując się i wyrywając, ale także wielokrotnie znieważył mundurowych.

Jakby tego było mało, okazało się, że poszukiwany miał ukryte w saszetce narkotyki. Policjanci znaleźli w niej woreczek strunowy z zawartością zielonego suszu, pięć żółtych tabletek oraz plastikowe pudełko, a w nim skrystalizowaną substancję. Natomiast w trakcie przeszukania samochodu, na tylnej kanapie policjanci ujawnili woreczek strunowy oraz opakowanie z folii aluminiowej wypełnione białymi kryształkami. Para została zatrzymana i doprowadzona do jaworskiej komendy.

Wstępne badanie testerem narkotykowym wykazało, że mężczyzna posiadał przy sobie marihuanę, ekstazy i metamfetaminę. Natomiast 41-letnia jaworzanka miała w swoim aucie blisko 20 porcji metamfetaminy. Dodatkowo okazało się, że na zatrzymanym mężczyźnie ciążyły wyroki i powinien odbywać karę pozbawienia wolności, jak również posiadał on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz sześć aktywnych zakazów sądowych.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną za wcześniejsze przewinienia karę. Dodatkowo 38-latek usłyszał zarzuty: posiadania narkotyków, znieważenia i używania wobec funkcjonariuszy przemocy oraz prowadzenia pojazdu pomimo zakazów i cofniętych uprawnień. Jego 41-letnia znajoma usłyszała natomiast zarzut posiadania środków psychotropowych.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za niestosowanie się do zakazów wydanych przez sąd do 5 lat.

podkom. Wojciech Jabłoński