Kolejne narkotyki trafiły do policyjnego depozytu zamiast na czarny rynek Data publikacji 27.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia w różnych miejscach województwa dolnośląskiego policjanci zatrzymują sprawców przestępstw narkotykowych. Niejednokrotnie są to wcześniej zaplanowane działania wynikające z ustaleń operacyjnych. Inne przypadki to efekt skrupulatnych sprawdzeń prowadzonych podczas kontroli drogowych, legitymowań czy interwencji. W taki właśnie sposób w ostatnich dniach policjanci z Jeleniej Góry, Legnicy i Oleśnicy wyeliminowali z czarnego rynku kolejne różnego rodzaju narkotyki i zatrzymali sprawców przestępstw. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Realizacja czynności operacyjnych uderzających w przestępczość narkotykową miała miejsce w Oleśnicy. Tam funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu oleśnickiego. W mieszkaniu 45-latka policjanci ujawnili amfetaminę, a także produkty wykorzystywane do procesu jej wytwarzania. Do tej sprawy został również zatrzymany 20-letni mężczyzna, który posiadał przy sobie woreczek strunowy z zawartością kilku porcji amfetaminy. Łącznie podczas tej realizacji do policyjnego depozytu trafiło ponad 6 tysięcy porcji rynkowych gotowej już amfetaminy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 45-latka. Wobec drugiego z zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze oraz zabezpieczano na poczet przyszłej kary poręczenia majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Na terenie Legnicy tamtejszy patrol drogówki zauważyli pojazd marki opel, którego kierujący nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania kierującego. W trakcie legitymowania 28-letni mieszkaniec Legnicy przyznał, że dwie godziny wcześniej palił marihuanę. Była to podstawa do uniemożliwienia dalszej jazdy mężczyźnie oraz dokładnego zbadania substancji mogącej krążyć w organizmie kierującego. Podczas sprawdzenia pojazdu ujawniono jeszcze 10 porcji rynkowych suszu roślinnego.

Wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczone środki odurzające to marihuana. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań i osadzono w policyjnym areszcie.

W Jeleniej Górze natomiast policjanci zatrzymali 3 osoby mające związek z narkotykami. Dwaj mężczyźni w wieku 25 i 26 lat podróżowali tym samym samochodem. Policjanci podczas patrolowania miasta dostrzegli, że kierujący tego auta popełnił wykroczenie drogowe, dlatego podjęli próbę zatrzymania go do kontroli. Jednak kierujący zaczął przyspieszać i uciekać. Podjęty pościg zakończył się niewiele dalej, gdy uciekający zjechał na pobocze. W trakcie dokładnego sprawdzenia pojazdu i osób znajdujących się w nim, policjanci ujawnili narkotyki. Wstępna analiza substancji wykazał, że były to amfetamina i marihuana. Ponadto funkcjonariusze mieli podejrzenie, że kierujący mógł prowadzić pojazd pod wpływem jednego z tych środków, dlatego została pobrana od niego krew do badań.

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w tym samym czasie na terenie powiatu karkonoskiego. Został wówczas zatrzymany 29-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Kierował pojazdem bez uprawnień oraz posiadał przy sobie amfetaminę. Policjanci obserwując zachowanie kierującego mieli również podejrzenie, że kierował pojazdem po zażyciu narkotyków.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast gdy mowa jest o znacznej ich ilości to nawet do 10 lat więzienia. Wszyscy zatrzymani za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem, a zabezpieczone narkotyki nie trafią na czarny rynek.