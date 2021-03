Policjant po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 09.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Dowiódł tego funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, który będąc po służbie, zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Dzięki natychmiastowej reakcji jaworskiego stróża prawa, złodziej stanie teraz przed sądem i poniesie konsekwencje swojego działania.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 20:40. Posterunkowy Grzegorz Wrona, na co dzień funkcjonariusz Referatu Patrolowo–Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, będąc na zakupach w jednym z jaworskich marketów, zauważył mężczyznę, który najpierw wypełnił koszyk elektronarzędziami oraz artykułami spożywczymi, po czym podszedł pod drzwi wejściowe sklepu. Następnie odczekał, aż osoba z zewnątrz spowoduje otwarcie drzwi marketu i wówczas opuścił lokal handlowy z towarem, nie płacąc za niego. Mundurowy bez chwili wahania ruszył za złodziejem, dzwoniąc jednocześnie do kolegów będących w służbie, by natychmiast przyjechali udzielić mu pomocy w ujęciu sprawcy kradzieży. Funkcjonariusz po krótkim pościgu zatrzymał uciekającego mężczyznę, a patrol, który pojawił się na miejscu, doprowadził go do jaworskiej komendy.

Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji posterunkowego Grzegorza Wrony mienie o wartości ponad 700 zł zostało odzyskane i wróciło na sklepowe półki, a sprawca usłyszał zarzuty. Za czyn, którego się dopuścił, zatrzymany mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Naszemu koledze gratulujemy wzorowej postawy i życzymy jednocześnie dalszych sukcesów zawodowych.