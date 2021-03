Kolega użyczył mu kartę bankomatową, by kupił alkohol. Mężczyzna już nie wrócił i 26 razy dokonał płatności bezgotówkowych Data publikacji 14.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni wałbrzyskiej komendy zatrzymali kilka dni temu mieszkańca Głuszycy, który dwa tygodnie wcześniej podczas imprezy alkoholowej przywłaszczył kartę bankomatową swojego znajomego. Podejrzany następnie 26 razy z niej skorzystał i od tego czasu ukrywał się na terenie miasta. Teraz odpowie karnie za swoje czyny.

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 lutego tego roku. Dwóch głuszyczan spożywało razem alkohol na imprezie. Jeden z mężczyzn wpadł wtedy na pomysł, że użyczy swojemu koledze kartę bankomatową, by ten poszedł kupić alkohol. Po jakimś czasie pokrzywdzony zorientował się, że to była zła decyzja. Z jego konta bankowego zniknęło blisko 600 złotych, a 58-letni znajomy skorzystał z jego karty aż 26 razy. Dodatkowo po zablokowaniu jej próbował wykonać kolejnych 10 płatności bezgotówkowych.

Poinformowani o zdarzeniu policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy prowadząc działania operacyjne ustalili ostatecznie, gdzie ukrywa się sprawca i zatrzymali go tuż przed godzina 6:00 na terenie Głuszycy. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego usłyszał już w tej sprawie zarzuty. Za wszystkie przestępstwa 58-letniemu mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 10.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Wałbrzychu