Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem złodziei

Kamiennogórscy policjanci przy udziale funkcjonariuszy z Boguszowa-Gorców oraz Wałbrzycha zatrzymali po pościgu pięciu mężczyzn, którzy z łupem uciekali z miejsca przestępstwa. Skuteczne działania mundurowych były możliwe, dzięki szybkiej reakcji pracownika ochrony, który powiadomił organy ścigania i do momentu zatrzymania przez policjantów poruszał się własnym pojazdem za sprawcami kradzieży.

W godzinach nocnych kamiennogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie od pracownika ochrony, przebywającego na terenie budowy drogi ekspresowej S3 - pomiędzy miejscowością Przedwojów a Lubawka, o kradzieży przewodów elektrycznych. Złodzieje na widok ochroniarza w pośpiechu wsiedli do pojazdu marki Rover i oddalili się w kierunku Lubawki. Świadek niezwłocznie poinformował mundurowych o zaistniałym fakcie, po czym kontynuował jazdę za sprawcami kradzieży, którzy przemieszczali się w kierunku powiatu wałbrzyskiego. Tam do pościgu włączyli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wałbrzychu oraz Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach. Kierowca rovera, pomimo wydanego mu przez policjantów polecenia do zatrzymania, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kontynuował ucieczkę. Dopiero po zablokowaniu drogi przez mundurowych, uciekinierzy zostali zatrzymani. W ręce funkcjonariuszy wpadło 5 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku od 24 do 37 lat.

Dzięki właściwej reakcji pracownika ochrony, a także szybkiej oraz skutecznej interwencji stróżów prawa, mienie o wartości ponad 4 tysięcy złotych zostało w całości odzyskane. W trakcie czynności procesowych ustalono również, iż kierujący pojazdem odpowiada także za kradzież przewodów elektrycznych w lutym br. na kwotę 22 tysięcy złotych. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży i grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kierowca rovera dodatkowo usłyszał zarzut dotyczący niezatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo poleceń wydawanych mu przez funkcjonariuszy.

Na uwagę i uznanie zasługuje postawa pracownika ochrony, który widząc przestępców, nie pozostał obojętny. Dzięki jego zgłoszeniu i współpracy, policjanci zatrzymali złodziei, którzy nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny.