Nietrzeźwy kierowca, który powinien przebywać na kwarantannie domowej, podróżował z dziećmi zarażonymi COVID-19 Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierowcy doszło w poniedziałek (24.05) pod jednym z marketów w Lwówku Śląskim. W trakcie interwencji 28-latek przyznał, że ma nałożoną kwarantannę domową, a jego dzieci, z którymi podróżował, powinny przebywać na izolacji domowej w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Policjanci w najbliższym czasie przedstawią zarzuty skrajnie nieodpowiedzialnemu mężczyźnie, który wsiadł za kierownicę auta, mając ponad promil alkoholu w organizmie i złamał zasady kwarantanny. Mundurowi poinformowali również o zaistniałej sytuacji służby sanitarne.

24 maja bieżącego roku przed południem oficer dyżurny z lwóweckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego pod jednym z marketów w Lwówku Śląskim. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze, zgłaszający jadąc za pojazdem maki Volkswagen zauważył, że sposób poruszania się tego auta może wskazywać, iż kierujący jest nietrzeźwy. W związku z tym postanowił go zatrzymać i wezwać Policję. Mundurowi po przybyciu przebadali kierującego alkomatem. Okazało się, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. W trakcie wykonywania dalszych czynności 28-latek z powiatu bolesławieckiego przyznał się policjantom, że ma nałożoną kwarantannę domową, a jego dzieci, z którymi podróżował, powinny przebywać na izolacji domowej w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Mężczyzna tłumaczył, że miał pilną sprawę do załatwienia i nie miał z kim zostawić dzieci.

Jakby tego było mało, nieoczekiwanie na miejsce interwencji przyjechała żona nietrzeźwego kierującego, aby zaopiekować się dziećmi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kobieta również kilka dni wcześniej uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19 i powinna przebywać na izolacji domowej.

O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili sanepid. W sprawie złamania zasad kwarantanny i izolacji przez kierowcę oraz jego żonę prowadzone będą dalsze czynności. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 28-latkowi grozi natomiast kara do 2 lat pozbawienia wolności.