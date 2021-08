Już ponad 500 policjantów przyjęła w tym roku w swoje szeregi dolnośląska Policja Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Słowa roty ślubowania wybrzmiały w lipcu w siedzibie dolnośląskiej policji. Szeregi całego garnizonu zasiliło kolejnych 38 funkcjonariuszy, chcących „… służyć wiernie Narodowi…”. Ich ślubowanie przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym, dlatego uroczystości odbywały się również w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni policjanci po zakończeniu kursu podstawowego. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Noculak oraz Komendanci poszczególnych Jednostek życzyli funkcjonariuszom sukcesów w rozpoczętej służbie.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu pierwszego w swojej karierze szkolenia, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia:

15 września 2021 roku

3 listopada 2021 roku

30 grudnia 2021 roku

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Bolesławcu

KPP w Strzelinie

KPP w Dzierżoniowie

KPP w Górze

KPP w Wołowie

KPP w Jaworze