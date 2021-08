Policjanci z Głuszycy eskortowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że służba w policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji, przekonali się policjanci z komisariatu w Głuszycy. Mundurowi eskortowali samochód z młodą kobietą, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Dzięki szybkiemu działaniu funkcjonariuszy mieszkanka Nowej Rudy na czas trafiła do szpitala, gdzie zajęli się nią specjaliści, a po kilkudziesięciu minutach na świat przyszła zdrowa dziewczynka.

W minioną środę głuszyccy policjanci pełnili służbę patrolując okolice Jedliny Zdrój. Około godziny 23:30 mundurowi zatrzymali do kontroli samochód osobowy Seat. Kierujący pojazdem mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Wyjaśnił, że w pojeździe znajduje się jego żona, będąca w zaawansowanej ciąży, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Poprosił policjantów o pomoc w celu jak najszybszego dotarcia do szpitala, gdyż nie zna okolicy i nie wie jak do niego dotrzeć.

Nie tracąc czasu sierż. Cezary Zdanowicz i post. Damian Plewniak natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu małżeństwa do szpitala, a w międzyczasie o całej sytuacji poinformowali dyżurnego z tamtejszej jednostki. Aby zapewnić bezpieczny przejazd policjanci z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi ruszyli w kierunku Wałbrzycha, a za nimi jechali oczekujący narodzin maleństwa rodzice.

Prawidłowa reakcja mundurowych pozwoliła na szybki i bezpieczny przejazd, dzięki temu 28-latka trafiła do szpitala na czas i została przekazana pod fachową opiekę lekarzy. Kilkadziesiąt minut później na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Gratulujemy młodym rodzicom.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Wałbrzychu