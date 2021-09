92-latka nawoływała zza drzwi. Na pomoc ruszyli zaalarmowani przez jej sąsiadkę policjanci z Głuszycy Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Był wtorkowy poranek, kiedy dyżurny Komisariatu Policji w Głuszycy otrzymał zgłoszenie o nawoływaniu pomocy z jednego z mieszkań w tej miejscowości. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Dzięki informacji od sąsiadki i podjętym przez funkcjonariuszy działaniom schorowana 92-letnia kobieta trafiła na czas pod opiekę lekarzy specjalistów.

Gdyby nie właściwa reakcja sąsiadki, a następnie szybkie działanie głuszyckich policjantów mogło dojść do tragedii. W mieszkaniu, które wskazała mieszkanka ul. Kłodzkiej, znajdowała się wołająca o pomoc seniorka. Było podejrzanie, że kobieta spadła z łóżka i nie może się podnieść. Funkcjonariusze szybko ustalili najbliższą rodzinę 92-latki. Wiedząc, że kobieta jest przytomna, udali się po klucze do mieszkania. Następnie weszli do środka, gdzie zastali leżącą na podłodze głuszyczankę.

Okazało się, że 92-latka spadła z łóżka i nie mogła się podnieść. Uskarżała się na silny ból w okolicy biodra. Najpierw sierż. szt. Agnieszka Kozak oraz post. Jakub Martynów udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, a później zaopiekowali się seniorką do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Decyzją lekarza głuszyczanka została przewieziona do szpitala, gdzie zapewniona została jej profesjonalna pomoc specjalistów. Dzięki informacji od sąsiadki oraz działaniom policjantów całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

Na bazie tego przykładu apelujemy. Nie bądźmy obojętni. Prosimy o informowanie Policji o każdej zauważonej osobie, np. leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, czy w każdym innym miejscu, która może być schorowana lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, a w danym momencie jest sama. Tak jak w tym przypadku osoba taka może również znajdować się w miejscu zamieszkania. Być może nasza wspólna pomoc przyczyni się do uratowania komuś życia, tak jak to miało miejsce właśnie wczoraj.

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

podkom. Marcin Świeży