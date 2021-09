226-kilometrową triathlonową trasę potrafią pokonać tylko najwytrwalsi sportowcy. Jednym z nich jest wałbrzyski policjant Data publikacji 09.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Triathlon to ekstremalnie wymagająca dyscyplina sportowa, która przyciąga najbardziej wytrwałych sportowcy. Jednym z nich jest wałbrzyski policjant asp. szt. Mariusz Leś, który w minioną niedzielę w Malborku przez cały dzień zmagał się z trudnościami na trasie triathlonu na dystansie Ironmana. Dolnośląski funkcjonariusz pokonał łącznie aż 226 kilometrów w czasie 12 godzin 31 minut i 47 sekund.

Ponad 250 zawodników zgłosiło się do zawodów „Castle Triathlon Malbork 2021” na dystansie Ironmana. Rywalizację rozpoczęto w niedzielę o godzinie 6:00. Sportowcy najpierw mieli do przepłynięcia 3800 metrów po rzece Nogat. Następnie przejechali na rowerze 180 kilometrów na trasie Malbork–Kościeleczki–Tralewo–Lichnowy–Lisewo Malborskie, by ostatecznie zmierzyć się na ponad 42-kilometrowej trasie biegowej prowadzącej między innymi po terenie Zamku Krzyżackiego w Malborku. Najlepszy zawodnik finiszował już po 8 godzinach i 15 minutach.



Wśród wszystkich zawodników sklasyfikowanych na dystansie Ironmana asp. szt. Mariusz Leś uplasował się na 161 miejscu z czasem 12:31:47, a w kategorii M-40 był 40. Dystans 3800 metrów przepłynął w czasie 1:26:25, 180 kilometrów przejechał na rowerze w czasie 6:03:53, by ostatecznie przebiec dystans maratonu w czasie 4:40:49. Limit czasowy wynosił 16 godzin.



Warto dodać, że dla asp. szt. Mariusza Lesia był to pierwszy start w tego typu imprezie sportowej na tak długim dystansie. Na co dzień wałbrzyski funkcjonariusz jest również trenerem w Głuszyckim Klubie Karate Kyokushinkai. Naszemu policjantowi życzymy zdrowia i wytrwałości w dążeniu do osiągania kolejnych celów sportowych.