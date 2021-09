Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski podziękował policjantowi, który kilka dni temu ratował życie 4-letniemu chłopcu

Mimo iż minęło kilka dni, nie milkną echa zdarzenia z udziałem głogowskiego policjanta, który uratował życie 4-letniemu chłopcu dławiącemu się lizakiem. Sierżant Filip Jarzynka, będąc w tym czasie na interwencji, usłyszał wołanie matki o pomoc, po czym błyskawicznie zareagował i skutecznie udrożnił drogi oddechowe chłopca. Ta sytuacja pokazuje, że społeczeństwo może liczyć na profesjonalizm policjantów, którzy zawsze są gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań. Za to też podziękował policjantowi Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, a także matka chłopca i sam 4-latek.