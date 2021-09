Zwycięstwo głogowskiego policjanta w zawodach „Open Poland Championships” & „Debiuty NPC” Data publikacji 21.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowski policjant starszy aspirant Radosław Wicher brał udział w zawodach „Open Poland Championships” & „Debiuty NPC” w różnych kategoriach wagi ciężkiej + 102 kg, gdzie zdobył - dwa razy I miejsce oraz jedno IV miejsce. To były pierwsze zawody w jego życiu, które zakończył z tak dobrymi wynikami. Jak mówi sam funkcjonariusz sukces sportowy okupiony był wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą.

19 września 2021r. w Warszawie odbyły się zawody „Open Poland Championships” & „Debiuty NPC”. Starszy aspirant Radosław Wicher brał udział w kategorii wagi ciężkiej, w której jego waga startowa wynosiła 115 kg. Ta kategoria dzieliła się na:

"Beginers Mens Bodybuilding" oraz "Overal", w których nasz policjant zajął dwa razy I miejsce, a także "Novice Mens Bodybuilding”, gdzie przyznano mu IV miejsce.

Na co dzień Radosław Wicher pracuje jako Asystent Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie. Od czterech lat ćwiczy kulturystykę. To pierwsze zawody, w których uczestniczył, a już zakończone wielkim sukcesem. Nie było mu jednak łatwo. Na ten sukces musiał bardzo ciężko pracować. Kosztowało go to wiele wyrzeczeń. Najważniejszą drogą do sukcesu jest stosowanie indywidualnej diety pod szczególnym reżimem oraz wiele godzin pracy na siłowni. Każdego dnia pobudka o godz. 4.30, rozpoczynająca się godzinnym treningiem wydolnościowym (CARDIO). Następnie 5 razy w tygodniu po pracy 2 godziny ćwiczeń na siłowni.

Składamy wielkie gratulacje i życzymy naszemu funkcjonariuszowi wytrwałości i kolejnych sukcesów!

podkom. Wojciech Jabłoński