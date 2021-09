Chciał odebrać sobie życie - mężczyznę uratowali dzielnicowi z Boguszowa-Gorc Data publikacji 25.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnym i szybkim działaniom funkcjonariusze Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach w powiecie wałbrzyskim - mł. asp. Jakub Lorenc oraz mł. asp. Mateusz Bębas - uratowali życie mężczyzny, który próbował popełnić samobójstwo. 44-latek wbił sobie nóż w brzuch, a następnie uciekł z miejsca zamieszkania. Policjanci w toku wykonanych bezpośrednio po zgłoszeniu czynności odnaleźli rannego mężczyznę w pobliskim lesie, udzielili mu pierwszej pomocy i ostatecznie przekazali wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.

Według zgłoszenia 44-letni mężczyzna w miejscu zamieszkania nieoczekiwanie wbił sobie nóż w brzuch, a następnie wybiegł z domu. Miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Zaalarmowani o zdarzeniu dzielnicowi z Boguszowa-Gorc niezwłocznie udali się do Unisławia Śląskiego. Wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda, gdyż poszkodowany mógł uszkodzić sobie ważny narząd wewnętrzny i wykrwawić się. Przeprowadzone działania doprowadziły policjantów do pobliskiego lasu. Tam też, po krótkich poszukaniach, znaleźli rannego mężczyznę. Potwierdziło się, że posiada on silnie krwawiącą ranę kłutą, co stwarzało realne zagrożenie dla jego życia.

Boguszowscy policjanci udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i ostatecznie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który to przewiózł 44-latka do szpitala.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach po raz kolejny pokazali, że można na nich liczyć. Mężczyzna na czas trafił pod opiekę lekarzy, pozostając ostatecznie w placówce medycznej celem hospitalizacji.

podkom. Wojciech Jabłoński