Był poszukiwany, kierował autem pod wpływem narkotyków, mając czynny zakaz, a w samochodzie przewoził części od przywłaszczonego bmw wartego 700 tys. zł Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu zgorzeleckiego odnaleźli przywłaszczony z terenu województwa mazowieckiego pojazd marki BMW M5 o wartości 700 tys. zł. Samochód był już częściowo zdekompletowany. Wcześniej, podczas kontroli drogowej na terenie gminy Zgorzelec, funkcjonariusze ujawnili w kontrolowanym aucie części z przywłaszczonego bmw. Kierującym okazał się poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości 37-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Mężczyzna kierował pojazdem pomimo posiadania sądowego zakazu i cofniętych uprawnień. Co więcej, mężczyzna znajdował się pod wpływem metamfetaminy.

Policjanci kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego ze zgorzeleckiej komendy powiatowej zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Renault Master. Za kierownicą samochodu siedział znany mundurowym z wcześniejszych czynności 37-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego.

Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia zaległej kary więzienia. Był to jednak dopiero początek problemów zatrzymanego mężczyzny. Szybko wyszło na jaw, że posiada on czynny zakaz kierowania pojazdami, jego uprawnienia decyzją starosty zostały cofnięte, a badanie narkotestem wykazało obecność w jego organizmie metamfetaminy.

Jakby tego było mało, w wyniku przeszukania powierzchni ładunkowej renault, policjanci ujawnili części samochodowe pojazdu marki BMW M5 wyprodukowanego w 2021 roku o wartości 700 tysięcy zł, który wcześniej został wypożyczony z jednej z firm na terenie województwa mazowieckiego. W toku dalszych działań zgorzeleccy funkcjonariusze odnaleźli na terenie powiatu lubuskiego przywłaszczone bmw. Odzyskane mienie zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych.

37-latek trafił do aresztu śledczego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie będą teraz szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności tej sprawy.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Zgorzelcu

Film Odzyskane BMW Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Odzyskane BMW (format mp4 - rozmiar 48.69 MB)