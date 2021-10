Kolejne nielegalne automaty do gier hazardowych zostały zarekwirowane Data publikacji 24.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne nielegalne automaty do gier hazardowych zostały zarekwirowane przez jeleniogórskich policjantów i funkcjonariuszy kontroli Celno-Skarbowej. Mundurowi w trakcie prowadzonych działań zabezpieczyli 4 automaty do gier losowych o wartości 8000 złotych. Straty Skarbu Państwa w związku z nielegalną działalnością szacowane są na 400 tysięcy złotych. Za przestępstwo skarbowe grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

21 października 2021 roku kryminalni Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wraz z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu w trakcie czynności procesowych zabezpieczyli w Karpaczu, w jednym z wynajmowanych lokali, 4 nielegalne automaty do gier. Służyły one do urządzania i przeprowadzenia gier hazardowych. Ich wartość to 8 tysięcy złotych. Natomiast wartość uszczuplenia z tytułu nieopłaconego podatku została oszacowana na kwotę 400 tysięcy złotych na szkodę Skarbu Państwa.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.