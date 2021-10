Trzy miesiące aresztu dla sprawcy kradzieży pojazdu zatrzymanego po pościgu Data publikacji 25.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali po pościgu mężczyznę, który chwilę wcześniej ukradł samochód zostawiony z kluczykami przed sklepem. Sprawca, będąc w stanie nietrzeźwości, uciekając przed patrolem stworzył niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Desperat trafił już do aresztu na 3 miesiące, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kruszynie wspólnie z bolesławieckimi dzielnicowi zatrzymali po pościgu mężczyznę, który kilkadziesiąt minut wcześniej dokonał kradzieży pojazdu. Sprawca miał prawie 3 promile alkoholu w swoim organizmie i posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami.

39-latek wykorzystał fakt pozostawienia przez pokrzywdzonego samochodu z kluczykami w stacyjce przed sklepem na terenie gminy Nowogrodziec. Kiedy dyżurny otrzymał informację o kradzieży, natychmiast wysłał policjantów w celu sprawdzenia pobliskiego terenu.

Na drodze wjazdowej do Bolesławca patrol zauważył skradziony pojazd. Kierowca zignorował sygnały dźwiękowe i świetle wydane przez mundurowych i rozpoczął ucieczkę łamiąc szereg przepisów drogowych. Mężczyzna zjeżdżał na przeciwny pas ruchu zmuszając innych kierujących do gwałtownych manewrów, wymuszał pierwszeństwo przejazdu oraz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Policjanci wykorzystując sytuację, zajechali uciekinierowi drogę i zatrzymali go.

39-latek znajdując się w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo w ruchu lądowym. Mężczyzna był już wcześniej karany za kradzieże i jazdę w stanie nietrzeźwości. Mieszkaniec Wielkopolski przebywający czasowo na terenie województwa dolnośląskiego decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, trafił na 3 miesiące do areszt. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Bolesławcu