Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o wyłudzenie pieniędzy na szkodę blisko 380 tys. osób - tymczasowe areszty dla obu mężczyzn Data publikacji 26.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym jak niebezpieczne może być otwieranie podejrzanych linków i podawanie danych do logowania w bankowości mobilnej policjanci ostrzegają od dawna. Funkcjonariusze Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu wspólnie z policjantami Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP w wyniku realizacji sprawy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy działając jedną z takich metod wyłudzili pieniądze od blisko 380 tys. poszkodowanych z całej Polski. Policjanci przerwali ten przestępczy proceder, ale sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Sąd na podstawie dotychczas zebranych materiałów i dowodów wydał już decyzje o tymczasowych aresztach wobec dwóch podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji w wyniku realizacji sprawy operacyjnej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 i 25 lat. Mężczyźni podejrzewani są o to, że wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi na chwilę obecną osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić oraz doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem blisko 380 tys. osób.

Przestępczy proceder polegał na tym, że sprawcy przesłali pokrzywdzonym fałszywy link, wprowadzając w błąd co do konieczności uregulowania zadłużenia i podania danych do logowania w bankowości mobilnej, czym wpływali na przetwarzanie danych informatycznych. To w konsekwencji wpływało na przetwarzanie danych informatycznych co pozwalało na wykonanie nieuprawnionych transakcji poprzez uzyskanie dostępu do rachunku bankowego pokrzywdzonych osób. Łączna wartość dotychczas ustalonych strat powstałych w wyniku ww. przestępstw wynosi nie mniej niż kilkadziesiąt tys. zł i sukcesywnie rośnie.

W toku czynności zabezpieczono 11 telefonów komórkowych, router, karty SIM oraz pieniądze. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji Wrocław Psie Pole.

Policjanci ostrzegają przed podejrzanymi wiadomościami dotyczącymi konieczności opłaty różnego rodzaju rachunków np. za prąd, gaz lub inne media. Oszuści straszą o planowanym wyłączeniu usługi w przypadku nieuregulowania zaległej płatności. Do takiej wiadomości dołączony jest najczęściej zawirusowany link. Wówczas na naszym telefonie może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przestępcy przejęcie kontroli nad telefonem i umożliwi dostęp do bankowości mobilnej. Pamiętajmy, że taki link może również przekierować nas na fałszywą stronę banku. Wówczas oszuści łatwo wchodzą w posiadanie loginu i hasła do naszego internetowego konta bankowego.

Uważajmy na fałszywe SMS-y wzywające do zapłaty. Funkcjonariusze radzą, aby w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, skontaktować się z infolinią i wyjaśnić sprawę dotyczącą swojego rachunku. Pod żadnym pozorem nie otwierajmy żadnych linków przesłanych nam drogą SMS lub pocztą elektroniczną.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: Wydział dw. z Cyberprzestępczością

KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Policjanci prowadzą zatrzymanych. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.55 MB)