Kolejne radiowozy zasiliły flotę dolnośląskiego garnizonu Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne nowe radiowozy trafiły do dolnośląskich policjantów. Jest to pięć specjalnie przygotowanych i wyposażonych samochodów marki Volkswagen Crafter przeznaczonych do przewozu osób zatrzymanych. Auta te będą pomagać w codziennej służbie funkcjonariuszom Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Flota policyjnych radiowozów garnizonu dolnośląskiego po raz kolejny w tym roku została zasilona nowymi pojazdami. Tym razem do policjantów trafiło pięć nieoznakowanych furgonów przeznaczonych do przewozu osób zatrzymanych. Są to samochody marki Volkswagen Crafter wyposażone w silnik diesla o mocy blisko 177 KM. Auta te będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas realizacji między innymi czynności transportowych.

To już kolejne radiowozy, które w ciągu kilku tygodni trafiły do dyspozycji dolnośląskich policjantów. Pojazdy zostały zakupione w ramach dostaw centralnych. Z racji charakterystyki służby, do której nowe volkswageny zostały przeznaczone, wyposażono je w szereg udogodnień i wiele elementów dodatkowego wyposażenia, co powoli ich użytkownikom jeszcze skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

