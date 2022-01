Zbliżają się ferie zimowe, więc pamiętaj o kilku zasadach! cz. 2 Data publikacji 29.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzieci i młodzież z województwa dolnośląskiego rozpoczynają ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, Policja podejmuje działania zmierzające do zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno - kontrolne. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku, jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania czy wyjadą na urlop wraz z rodzinami. Przygotowaliśmy dwuczęściowy film, który zawiera najważniejsze do zapamiętania informacje związane z naszym wypoczynkiem w tym okresie.

Działania realizowane w szczególności przez policjantów prewencji oraz ruchu drogowego obejmą kilka obszarów:

bezpieczeństwo na drogach,

bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku,

bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Mimo, że ferie zaczynają się pod koniec stycznia, dolnośląscy funkcjonariusze już wcześniej zaczęli organizować spotkania z dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. Tego typu działania będą kontynuowane również w trakcie ferii.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla wszystkich Dolnoślązaków dwuczęściowy film zawierający najważniejsze informacje do zapamiętania, by w miarę bezpiecznie spędzić ten miły dla wszystkich czas, jakim są ferie zimowe. Zapraszamy do obejrzenia.

Pamiętajmy, że wyjeżdżając na urlop, powinniśmy zadbać o zabezpieczenie naszego mieszkania przed złodziejami. Sprawdźmy czy zamknęliśmy wszystkie okna i drzwi, uczulmy życzliwego sąsiada, by od czasu do czasu zwrócił uwagę na nasz dobytek, a może nawet wszedł do mieszkania i zapalił w nim na chwilę światło. Nie trzymajmy też cennych rzeczy na widoku. Lepiej je dobrze schować lub zdeponować w banku.

Przygotujmy dobrze nasz pojazd na wycieczkę. Obowiązkowe są opony zimowe, a na wyjazd w góry dobrze jest zaopatrzyć się w łańcuchy na koła. Sprawdźmy dokładnie stan techniczny pojazdu i uzupełnijmy w nim płyny eksploatacyjne. Przed wyruszeniem w podróż odśnieżmy auto, nie jedźmy na tzw. czołgistę. I bezwzględnie siadajmy na kierownicę wypoczętym i trzeźwym.

Wybierając się w podróż środkami komunikacji np. pociągiem zwróćmy uwagę na nasz bagaż. Nie zostawiajmy go nawet na chwilę samego, bo to doskonała okazja dla złodzieja. Cenne przedmioty i dokumenty nie trzymajmy w zewnętrznych kieszeniach naszej odzieży czy plecaka. Wybierajmy się w podróż z kimś znajomym czy rodziną, a jeśli to nie jest możliwe, zwróćmy uwagę na zawierane nowe znajomości. Dobrze jest zastosować jednak metodę ograniczonego zaufania.

Ferie to też świetna okazja do pieszych wycieczek np. do lasy czy po szlaku górskim. Dla tych, co wybiorą taką formę wypoczynku, przypominamy o nie tylko zaopatrzeniu się w ciepłą odzież i nieprzemakalne buty, ale też o zabranie ze sobą termosu z ciepłą herbatą. Najważniejsze jednak w dzisiejszych czasach jest posiadanie przy sobie naładowanego telefonu komórkowego, dzięki któremu w razie niebezpieczeństwa możemy skontaktować się z odpowiednimi służbami, a także łatwiej jest nas zlokalizować w przypadku zabłądzenia.

Przypominamy nieustannie też o takich rzeczach, wydawałoby się prozaicznych, ale niezwykle istotnych:

Unikniemy niebezpieczeństwa, gdy nie będziemy wchodzić na pokryty lodem zbiornik. W innym przypadku zawsze musimy wziąć pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych osób może skończyć się tragicznie. Jeśli lód się pod tobą załamie postępuj w następujący sposób: Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Natychmiast wołaj o pomoc. Spróbuj wydostać się na lód w kierunku, z którego przyszedłeś. W tym celu świadomie załamuj przed sobą lód do momentu, aż będzie on na tyle twardy, żebyś mógł wydostać się na niego. Rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na taflę, która nie będzie się już załamywała. Po lodzie poruszaj się głównie czołgając. Znajdź ciepłe schronienie najszybciej jak to jest możliwe.

Na stokach korzystajmy ze sprzętu zimowego z głową. Pamiętajmy o obowiązku zakładania kasku ochronnego, zwracania uwagi na innych uczestników zabaw zimowych i pod żadnym pozorem nie wchodźmy na stok pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziane są kary dla narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok pod wpływem takiego typu używek. Grozi za to grzywna, zarządzający terenem narciarskim może również zakazać wstępu albo nakazać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pijana lub odurzona narkotykami.

Uważajmy na drogach i pamiętajmy, że lepiej dojechać do celu później, ale bezpiecznie. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe, przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, nie przekraczajmy dozwolonej prędkości, uważajmy na niechronionych uczestników ruchu drogowego, nie wsiadajmy za kierownicę pojazdu po alkoholu bądź narkotykach. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego stanu, lepiej poczekać i wyjechać później, niż doprowadzić do np. wypadku. Zawsze można też stan swojej trzeźwości sprawdzić na najbliższej jednostce Policji.

Pamiętajmy również o tym, że w naszym kraju nadal panuje pandemia i miejmy w poczuciu obowiązku dbanie o siebie i innych. Stosujmy się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w Polsce i nie utrudniajmy pracy służbom.

Życzymy udanych ferii i szczęśliwych powrotów z nich do domów.

asp. szt. Monika Kaleta

Zespół Prasowy

KWP we Wrocławiu