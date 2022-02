SEKCJA TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP WE WROCŁAWIU Data publikacji 05.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu znajduje się kilka pracowni, które zajmują się przede wszystkim badaniem sprzętu komputerowego i nośników danych czy telefonów komórkowych, analizą nagrań z monitoringu czy innych nośników dźwięku i obrazu, badaniem w zakresie odtworzenia wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu świadka. Pracownie te pomocne są zwłaszcza przy poszukiwaniu osób zaginionych, rekonstrukcji przebiegu zdarzeń na miejscu przestępstwa, dostarczają niezbędnych dowodów w postaci odzyskania utraconych danych na informatycznych nośnikach danych. Dzięki pracy tych policjantów można uzyskać zapisy rozmów czy nagrań z kamer, które pozwolą odtworzyć przebieg zdarzeń.

Sekcja Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu to najprawdopodobniej jedna z ciekawszych propozycji służby w Policji. Policjanci zajmujący się badaniami w tych pracowniach pracują na nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ich praca polega na analizie sprzętu komputerowego, wszelkiego rodzaju nośników informatycznych czy telefonów komórkowych pod kątem odzyskania utraconych, czy usuniętych celowo danych, a także przeprowadzają identyfikację sprzętu i pozyskują dane zapisane na nim.

Pracownie w tej sekcji zajmują się również zapisem nagrań z kamer, monitoringu czy innych nośników obrazu i dźwięku. Służy to przede wszystkim dostarczeniu materiału dowodowego o tym jak przebiegało zdarzenie na miejscu przestępstwa. W wielu przypadkach dostarcza niezbitych dowodów na popełnienie przestępstwa. Badania fonoskopijne pozwalają na identyfikację wypowiadających się osób zabezpieczonych w materiale dowodowym.

Najbardziej jednak może zaciekawić Pracownia Badań Antroposkopijnych. To dziedzina znana po części tylko z filmów, więc tym bardziej zachęca do poznania jej bliżej. Pracownia wykonuje badania w zakresie odtworzenia wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu świadka. Prowadzone są tam również badania dotyczące postarzania czy odmładzania wyglądu osób, co jest pomocne zwłaszcza przy poszukiwaniach osób zaginionych czy poszukiwaniach sprawców przestępstw ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zmieniających swój wygląd zewnętrzny. Dzięki pracy tych policjantów można też dokonać rekonstrukcji wyglądu chociażby ujawnionych zwłok.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie w krótkich ujęciach można zobaczyć pracę w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu.