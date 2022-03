Pędził karawanem 115 km/h w obszarze zabudowanym. Sytuację tę nagrał wideorejestrator w radiowozie policyjnej grupy SPEED - (FILM) Data publikacji 05.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszyscy wiemy, że jazda samochodem z nadmierną prędkością, to nie tylko ryzyko utraty prawa jazdy, ale przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, do których dochodzi w obszarze zabudowanym, a jeszcze niebezpieczniejsze w obrębie przejść dla pieszych, a tak właśnie było w tym przypadku. Kierowca karawanu pędził z prędkością 115 km/h w miejscu, gdzie nie powinien przekroczyć 50 km/h. Został na szczęście w porę wyeliminowany z ruchu przez dolnośląskich policjantów ze specjalnej grupy SPEED. Jadący czarnym mercedesem mężczyzna stracił już prawo jazdy na 3 miesiące i oprócz mandatu w wysokości 2 tys. zł, do jego indywidualnego konta dopisane zostało 10 punktów karnych.

Chcielibyśmy podróżować bezpiecznie i zawsze dotrzeć do celu na czas, dlatego też dolnośląscy policjanci oprócz prowadzonych działań oraz akcji prewencyjnych, stale przypominają kierowcom o tym, że nadmierna prędkość, to nadal jedna z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Nie może być więc taryfy ulgowej dla osób, które nie stosują się do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w terenie zabudowanym.

Przypomnijmy, że od stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja przepisów zaostrzająca kary dla sprawców różnego rodzaju wykroczeń drogowych. Nowe regulacje prawne mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miast i powiatów. Wyższych niż do tej pory kwot mandatów, muszą obawiać się przede wszystkim kierowcy, którzy nagminnie naruszają przepisy i powodują tym samym śmiertelne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu.

Zmiany w prawie dały funkcjonariuszom możliwość jeszcze skuteczniejszego dyscyplinowania sprawców wykroczeń drogowych, również tych przekraczających prędkość. Takie sytuacje policjanci ujawniają niemal każdego dnia, ale w ostatnim czasie wideorejestrator w radiowozie specjalnej grupy SPEED z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zarejestrował poczynania kierowcy karawanu jednej z firm pogrzebowych.

Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, bo kierowca pędził w obszarze zabudowanym z prędkością 115 km/h. Zgodnie z przepisami nie powinien przekraczać 50 km/h, a dodatkowo miało to miejsce w obrębie przejścia dla pieszych. Został na szczęście w porę wyeliminowany z ruchu przez policjantów i nie doszło do poważnego zdarzenia z jego udziałem, bo jak wiemy, kończą się one niejednokrotnie tragicznie.

Jadący mercedesem mężczyzna, stracił już prawo jazdy na 3 miesiące i oprócz mandatu w wysokości 2 tys. złotych, do jego indywidualnego konta dopisane zostało 10 punktów karnych.

Pamiętajmy o tym, że niezależnie gdzie jedziemy i ile mamy na to czasu, nie może nam zabraknąć rozsądku i rozwagi na drodze, bo to podstawa każdej bezpiecznej podróży. Lepiej dojechać do miejsca docelowego kilka minut później, ale za to bezpiecznie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Film (format mp4 - rozmiar 28.09 MB)