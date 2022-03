Spot przygotowany przez uczniów klas mundurowych zachęcający do wstąpienia w nasze szeregi Data publikacji 16.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi realizującymi program nauczania klas policyjnych. Profilaktyka wdrażania wśród młodzieży o tym profilu zawodowym ma za zadanie przygotowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie poprzez świadome kierowanie ich rozwojem oraz przygotowanie do służby w Policji. Zapraszamy do obejrzenia spotu przygotowanego z uczniami klas mundurowych z Ziębic.

W styczniu 2022 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski wdrożył Wojewódzki Program Profilaktyczny pn . „Od Ucznia do Policjanta”, którego głównym celem jest kształtowanie w młodych ludziach - uczniach klas policyjnych - postaw użytecznych społecznie, które w przyszłości będą miały istotny wpływ na budowanie wizerunku Policji. Ponadto jeszcze innym istotnym celem tego programu jest pozyskanie kandydatów do służby w naszej formacji.

Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu, nadzorując i koordynując założenia programowe, zorganizował zajęcia edukacyjne wśród młodzieży klasy II i III ZSP im. H. Cegielskiego w Ziębicach. Efektem spotkania z młodzieżą było nagranie spotu, który zachęca młodych ludzi do pracy w Policji.

Projekt ten ma charakter innowacyjny, bowiem to pierwszy w Polsce taki spot zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Policji. Tu młodzież kieruje swoje opinie i spostrzeżenia na temat służby do swoich rówieśników. Jak podkreślają „w tej pracy żaden dzień się nie powtarza”.

Nowatorska inicjatywa zakłada, że to nie policjanci przedstawiają swoją służbę, lecz młodzi ludzie, którzy na co dzień mają z nimi styczność. Ich słowa to apel do rówieśników, by wybrać dobrą życiową drogę.



Zespół Prasowy

KWP we Wrocławiu



Źródło: Wydział Prewencji

KWP we Wrocławiu