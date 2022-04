„Babciu, Dziadku! Nie dajcie się oszukać!” Dzieci jaworskich policjantów apelują na tik-toku do seniorów o ostrożność i rozwagę! Data publikacji 02.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzieci jaworskich policjantów postanowiły ostrzec seniorów przed oszustami, którzy nieustannie - podając się za wnuczka czy policjanta - wyłudzają od nich pieniądze i kosztowności. Powstał więc pomysł nagrania 60-sekundowego tik-toka z myślą o bezpieczeństwie naszych babć i dziadków. Zapraszamy do obejrzenia!

Nie zapominajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody działania . Raz stosują metodę ,, na policjanta”, innym razem ,, na wnuczka” , czy też ,,na kuriera”, ale ich cel jest niezmienny – pieniądze. Choć o tych metodach dużo się mówi i są one dobrze znane, to w dalszym ciągu wiele osób niestety daje się oszukać.



Dlatego w trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Jawora oraz całego powiatu, najmłodsi - dzieci jaworskich policjantów - postanowiły ostrzec seniorów w nietypowy sposób. Wiadomo, że juniorzy - z racji wieku - więcej czasu spędzają na portalach internetowych i społecznościowych, stąd powstał pomysł nagrania 60- sekundowego tik-tok, który zawiera kilka cennych wskazówek dla naszych babć i dziadków o tym, jak nie wpaść w sidła oszustów.



Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, a przy okazji zwracamy się z apelem do dzieci i młodzieży, aby będąc u swoich dziadków czy babć pokazali im te nagrania i ostrzegli przed oszustami. Uświadamiajmy seniorów, że mogą stać się ofiarą oszusta i wskazujmy im, jak w takiej sytuacji mają się zachować.

asp. szt. Monika Kaleta



Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

