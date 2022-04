Policjanci uratowali z pożaru niepełnosprawnego mężczyznę

Dzisiaj w nocy doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Jeleniej Górze. Policjanci byli jako pierwsi na miejscu. Od jednej z lokatorek dowiedzieli się, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna mający problemy z poruszaniem się i trzeba mu jak najszybciej pomóc. W związku z tym, że paliły się drzwi wejściowe do budynku i pożar mocno rozprzestrzeniał się, mundurowi postanowili wspiąć się po ścianie bloku i wejść do wskazanego mieszkania przez okno. Dzięki ich reakcji mężczyzna został uratowany i szybko trafił pod opiekę medyczną.