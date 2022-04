Policjanci z Polski, Czech i Niemiec będą uczestnikami targów „Wrocław MotorcycleShow 2022”

W Hali Stulecia we Wrocławiu, w dniach 9-10 kwietnia br. odbędą się X Targi Motocyklowe pn. „Wrocław MotorcycleShow 2022”. Po raz kolejny do udziału w nich zostali zaproszeni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Towarzyszyć im będą policjanci z Łodzi, Opola, Czech i Niemiec. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczestnikami targów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, technice jazdy jednośladem. Policjanci zaprezentują także swoje służbowe motocykle.