Przed nami Święta Wielkanocne, jeśli chcemy je spędzić bezpiecznie, musimy odpowiednio się do nich przygotować Data publikacji 15.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami Święta Wielkanocne, czas rodzinnych spotkań, podczas których często mamy okazję zobaczyć się z bliskimi na co dzień mieszkającymi w różnych częściach kraju. Jednak, aby zasiąść przy świątecznym stole, czeka nas wiele przygotowań i podróży z tym związanych. Ruch na drogach, w sklepach i na bazarach już teraz jest wzmożony, a będzie tylko „gęstniał”. Oczywiście nad bezpieczeństwem podróżnych, jak również mieszkańców spędzających Święta na Dolnym Śląsku, każdego dnia czuwać będą policjanci. Warto jednak samemu odpowiednio przygotować się do tych wyjątkowych dni, żeby móc bez przykrych niespodzianek dotrzeć do najbliższych i spokojnie spędzić z nimi ten szczególny czas. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich i naszego dobytku w dużej mierze zależy od nas samych.

Tłok na parkingach przed galeriami handlowymi, wzmożony ruch na ulicach, w sklepach, wszechobecny pośpiech widoczny wśród osób poruszających się po chodnikach to wyraźny zwiastun Świąt Wielkanocnych. Te wyjątkowe dla wielu z nas dni poprzedzone są jednak mnóstwem gorączkowych przygotowań i zakupów, które często z braku czasu realizujemy na ostatnią chwilę.

Nad bezpieczeństwem Dolnoślązaków, a także wszystkich osób przebywających w tym szczególnym okresie na terenie naszego województwa czuwać będą policjanci. W dniach poprzedzających Święta oraz w ich trakcie do służby zadysponowana jest większa ilość funkcjonariuszy niż w dni powszednie. Policjanci ruchu drogowego, którzy będą strzec porządku na naszych drogach, pojawią się m.in. na głównych ciągach komunikacyjnych, celem zapewnienia płynności ruchu. Będą oni zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców, sposób przewozu dzieci, które muszą podróżować w urządzeniach do tego przeznaczonych. Pod specjalnym policyjnym nadzorem znajdzie się również stan techniczny pojazdów, które poruszać się będą po dolnośląskich drogach. Każdy kierowca musi liczyć się z tym, że naruszenia obowiązujących przepisów oraz zachowania stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników dróg, będą przez funkcjonariuszy bezwzględnie piętnowane.

W tym szczególnym okresie we wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani będą również mundurowi z pionów prewencji i kryminalnego. Funkcjonariusze w niebieskich mundurach, jak również ci nieumundurowani, patrolować będą miejsca, gdzie pojawią się większe skupiska osób, a także te obszary, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju czynów zabronionych. Zwiększonym nadzorem policjanci obejmą także komunikację zbiorową.

Niestety świąteczny pośpiech i roztargnienie nie sprzyja naszemu bezpieczeństwu. Jeśli dodamy do tego dużą ilość pojazdów na drogach i zmienne warunki atmosferyczne utrudniające życie kierowcom, otrzymamy sytuację, która wymaga konkretnych działań z naszej strony, aby w tym szczególnym okresie móc bezpiecznie podróżować i w spokoju spędzić czas wśród najbliższych. Dolnośląscy policjanci, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa oraz osób przemieszczających się po drogach w naszym regionie, przypominają kilka zasad pozwalających zminimalizować możliwość zaistnienia przykrych niespodzianek w trakcie zbliżającej się Wielkanocy.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo podczas podróży, zakupów, a także bezpieczeństwo naszego dobytku, gdy wyjeżdżamy na Święta, w dużej mierze zależy od nas samych. By bez przeszkód dojechać na miejsce świątecznych spotkań i wrócić później do domu, w którym nie będzie brakować cennych przedmiotów, musimy odpowiednio przygotować nasz pojazd, nas samych i nasz dom. Jak to zrobić? Oto kilka zasad:

Pamiętajmy, że wyjeżdżając na Święta, powinniśmy zadbać o zabezpieczenie naszego mieszkania przed złodziejami. Sprawdźmy czy zamknęliśmy wszystkie okna i drzwi, uruchomiliśmy alarm, jeśli takowy posiadamy. Uczulmy życzliwego sąsiada, by od czasu do czasu zwrócił uwagę na nasz dobytek, a może nawet wszedł do mieszkania i zapalił w nim na chwilę światło. Nie trzymajmy też cennych rzeczy na widoku. Lepiej je dobrze schować lub zdeponować w banku.

Przygotujmy dobrze nasz pojazd na podróż, która nas czeka. Sprawdźmy jego stan techniczny – opony, oświetlenie, układ hamulcowy, uzupełnijmy płyny eksploatacyjne. Przed wyruszeniem w podróż zaplanujmy dokładnie trasę z uwzględnieniem obowiązkowych przerw na odpoczynek. Oczywiście za kierownicę wsiadajmy bezwzględnie trzeźwi i wypoczęci. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego stanu, lepiej poczekać i wyjechać później, niż doprowadzić do tragedii na drodze. Zawsze można też stan swojej trzeźwości sprawdzić w najbliższej jednostce Policji.

Wybierając się w podróż środkami komunikacji zbiorowej, np. pociągiem zwróćmy uwagę na nasz bagaż. Nie zostawiajmy go nawet na chwilę samego, bo to doskonała okazja dla złodzieja. Cenne przedmioty i dokumenty nie trzymajmy w zewnętrznych kieszeniach naszej odzieży czy plecaka. Wybierajmy się w podróż z kimś znajomym czy rodziną, a jeśli to nie jest możliwe, zwróćmy uwagę na zawierane nowe znajomości. Dobrze jest zastosować metodę ograniczonego zaufania.

Uważajmy na drogach i pamiętajmy, że lepiej dojechać do celu później, ale bezpiecznie. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe, przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, nie przekraczajmy dozwolonej prędkości, uważajmy na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wybierając się na uroczystości związane z obchodami Świąt Wielkanocnych nie zabierajmy ze sobą dużej gotówki. Nie nośmy dokumentów, gotówki, kluczy w otwartych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania.

Bądźmy uważni podczas korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Torebki, saszetki, plecaki powinny być zamknięte i najlepiej obrócone zapięciem do ciała, miejmy je zawsze przed sobą, trzymając w dłoni.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla wszystkich Dolnoślązaków krótki film zawierający najważniejsze informacje do zapamiętania, aby bezpiecznie spędzić ten wyjątkowy świąteczny czas. Zapraszamy do obejrzenia.

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu