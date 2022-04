Świąteczne spotkania przedstawicieli kierownictwa dolnośląskiej Policji z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na wschodniej granicy

Wielkanoc to dla większości z nas wyjątkowy czas, który staramy się spędzić wśród osób najbliższych. Niestety nie każdy ma możliwość, aby w rodzinnej atmosferze obchodzić Święta. Takiej sposobności nie mają m.in. dolnośląscy policjanci, którzy strzegą porządku na wschodniej granicy Polski i pomagają uchodźcom z Ukrainy uciekającym ze swojego kraju przed zagrożeniem. W czwartek i wczoraj odbyły się spotkania, na którym przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej komendy wojewódzkiej z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawłem Barskim na czele złożyli funkcjonariuszom służącym na wschodzie świąteczne życzenia. Była to także okazja, aby podziękować zarówno policjantom za ich poświęcenie oraz osobom, u których mundurowi są zakwaterowani, za ich serdeczną gościnę.