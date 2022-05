Mieszkaniec Jawora odpowie za znęcanie się nad psem Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze swoim działaniem udowodnili, że nie pozwolą na jakąkolwiek formę znęcania się nad zwierzętami. Po ukazaniu się filmu w mediach społecznościowych o mężczyźnie, który brutalnie przerzucił swojego psa przez dwumetrową bramę przytuliska TOZ, podjęli intensywne działania zmierzające do jego zatrzymania. 66-letni jaworzanin usłyszał dziś zarzut znęcania nad zwierzęciem. Niebawem za swoje czyny odpowie przed sądem.

Wczoraj w lokalnych mediach społecznościowych ukazał się film, na którym to nieodpowiedzialny mężczyzna zamiast oddać swojego czworonoga do miejscowego przytuliska, brutalnie złapał go za sierść i przerzucił zwierzę przez wysoką, bo dwumetrową bramę, na plac jaworskiego TOZ-u. Po ukazaniu się materiału video funkcjonariusze wydziału kryminalnego natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy tego przestępstwa.



Bardzo szybko ustalili dane personalne mężczyzny oraz miejsce jego pobytu. Sprawcą okazał się 66-letni jaworzanin, którego funkcjonariusze zatrzymali dziś rano w miejscu zamieszkania. Mężczyzna został doprowadzony do jaworskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi mu nawet 3 lat więzienia.



Informujemy, że nie ma i nie będzie żadnego przyzwolenia na jakąkolwiek formy przemocy wobec zwierząt. Przypominamy o możliwości zgłaszania różnych zagrożeń za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród wielu kategorii do wyboru jest właśnie znęcanie się nad zwierzętami. Wystarczy anonimowo zaznaczyć na mapie miejsce, które mundurowi niezwłocznie skontrolują.



