Ćwiczenia dolnośląskich kontrterrorystów z SPKP na ternie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego (FILM) Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ci policjanci działają z reguły tam, gdzie sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Ich priorytet to skuteczna realizacja zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo na możliwie najwyższym poziomie. Niezależnie od tego jakie mają zadania, wchodząc w skład zespołu bojowego zawsze muszą dać z siebie wszystko, aby osiągnąć swój cel, a w wielu sytuacjach chodzi o życie ludzkie. Mowa o policjantach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy ćwiczyli wczoraj na ternie Ostrowa Tumskiego. Funkcjonariusze przygotowywali się m.in. do wielowariantowego zabezpieczenia operacji zaplanowanej na 10 i 11 czerwca 2022 roku. Policjanci wykorzystywali najnowocześniejszy dostępny sprzęt, działając w warunkach zbliżonych do naturalnych i cel został osiągnięty.

10 i 11 czerwca 2022 roku na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego, odbędą się uroczystości beatyfikacyjne s. Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, zamordowanych w 1945 roku na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Czechach. W związku z tym wydarzeniem, jak zawsze w podobnych przypadkach, swoje działania realizują także funkcjonariusze Policji. Głównym celem podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń i mieszkańcom miasta oraz turystom, na możliwie najwyższym poziomie. Koordynacją czynności związanych z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych oraz sportowych, a także innych różnego rodzaju wydarzeń, których uczestnikami są setki lub tysiące osób, zajmują się głównie policyjni eksperci z komórek sztabowych, a biorą w nich udział funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalne. Działania te wielokrotnie wspierane są przez policjantów z wrocławskiego i legnickiego Oddziału Prewencji Policji, a także Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Tak będzie też w przypadku zbliżającego się zabezpieczenia czerwcowych uroczystości beatyfikacyjnych . Aby móc działać jeszcze skuteczniej funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj ćwiczenia w Katedrze Św. Jana Chrzciciela oraz na terenie przyległym do tego obiektu sakralnego. Ostrów Tumski jest zabytkowym i wyjątkowym miejscem z wielu względów, a działanie w tym obszarze wymaga podejmowania czynności w określony sposób. Liczy się między innym szybkość i skuteczność w neutralizacji zagrożenia oraz minimalizacja skutków. Wiedzą to doskonale policyjni kontrterroryści podejmujący działania bojowe oraz mundurowi odpowiedzialni za zabezpieczenie prewencje i przywrócenie naruszonego porządku, gdy taka sytuacja ma miejsce.

Ćwiczenia mające na celu doskonalenie metod i form współdziałania policjantów mających różne zadania do realizacji oraz współpraca z ratownikami medycznymi, które to zrealizowano we współpracy z duchownymi, odbyły się tym razem w warunkach możliwie zbliżonych do realnych.