Światowa Olimpiada Sportowa IPA GAMES 2022 w Czarnogórze Data publikacji 22.05.2022 W dniach 8-13 maja 2022 r. w miejscowości Bar w Czarnogórze odbyła się 2. Światowa Olimpiada Sportowa pn. IPA GAMES 2022 dla funkcjonariuszy Policji z krajów zrzeszonych w International Police Association. W zawodach wzięło udział ponad 500 zawodników i zawodniczek z 26 krajów świata.

Sportowa rywalizacja odbywa się cyklicznie w rożnych krajach świata, po wcześniejszym przyznaniu prawa do organizacji. Region IPA we Wrocławiu działający na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wystawił 20-osobową reprezentację, która wzięła udział w zawodach w siatkówce plażowej, koszykówce 3x3, piłce nożnej futsalu, biegach na dystansie 5000 m i strzelectwie.

Reprezentacja Dolnośląskiej Policji składała się z funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i Wrocławiu, a także Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Do reprezentacji zostali włączeni również emerytowani policjanci.

Uczestnicy wyjazdu zrzeszeni w Stowarzyszeniu IPA to pasjonaci sportu reprezentujący na przestrzeni wielu lat Polską Policję i IPA na arenie międzynarodowej i krajowej. Wśród nich olimpijski laur zdobyła emerytowana policjantka podinsp. w st. sp. Joanna Woźniak-Cieślar, która w biegu na 5000 m w kategorii open zdobyła brązowy medal, natomiast w swojej kategorii wiekowej zdobyła srebro.

Oprócz sportowego wymiaru imprezy Igrzyska miały jeszcze wymiar społeczny. Spotkanie funkcjonariuszy z różnych części świata służyło wymianie doświadczeń i tworzeniu więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego w myśl hasła Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Servo per amikeco – Służyć poprzez przyjaźń. Reprezentujący dolnośląską Policję uczestnicy Igrzysk podpatrywali również organizację wydarzenia pod kątem organizacji IPA GAMES w 2026 roku we Wrocławiu.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka