Szkolili się w Tatrach, aby być jeszcze skuteczniejszymi poszukiwaczami w służbie. Mowa o policyjnych psach służbowych i ich przewodnikach Data publikacji 16.06.2022 Zdobywanie kolejnych doświadczeń i doskonalenie posiadanych już umiejętności, to główny cel wyjazdu policjantów z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Spędzili oni ostatnie kilka dni w górach, ćwicząc wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej realizować policyjne działania poszukiwawcze. Intensywne szkolenie z udziałem przewodników psów służbowych i instruktorów ratownictwa TOPR, to jeden z kolejnych elementów wymiany doświadczeń. Tym razem odbyło się ono bezpośrednio na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Cztery dni rejonie Zakopanego, spędzili funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu wraz ze swoimi czworonożnymi kompanami. Wszystko po to, aby wspólnie z instruktorami ratownictwa TOPR, doskonalić umiejętności prowadzenia poszukiwań w trudnym terenie. Spotkanie miało także na celu sprawdzenie umiejętności czworonogów, w aspekcie posłuszeństwa i gotowości do wykonywania zadań, z którymi psy mogą spotkać się w służbie. Obszar ćwiczeń obejmował symulację poszukiwań osób w terenie otwartym oraz zamkniętym, tym razem także z wykorzystaniem nawigacji analogowej i urządzeń GPS.



Towarzysze policyjnych wodniaków, to bardzo nietypowi funkcjonariusze, bo specjalizują się w wyszukiwaniu zapachów zwłok ludzkich. Psy o tych szczególnych umiejętnościach wyróżnia się nawet wśród innych psów służących w szeregach Policji. Każdy jest bowiem doskonale wyszkolony w swojej konkretnej dziedzinie. Pieski pełniące służbę z policjantami z wrocławskiego komisariatu wodnego, sprawdzając teren wyczuwają zapach unoszący się nad powierzchnią ziemi lub wody. W przeciwieństwie do pozostałych psów policyjnych, które śledzą zapachy pozostawione na podłożu. Nadmienić warto, że w całym kraju jest tylko kilkanaście psów o tej specjalizacji.



Czworonogi policyjne bardzo często wspierają policjantów podczas pracy na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Mają niezwykłe umiejętności i pomimo coraz bardziej rozwiniętych technologii oraz dostępnych urządzeń elektronicznych, nic nie jest w stanie zastąpić nosa psa i jego zmysłu węchu.



Aby pies mógł rozpocząć służbę w policji, musi przejść odpowiedni kurs. Rekrutowane są czworonogi w wieku od roku do dwóch lat. Muszą być w pełni zdrowe, nie bać się wystrzałów z broni i lubić towarzystwo człowieka. Ważny jest również, aby miały wrodzony instynkt aportowania, co znacznie ułatwia pracę ich przewodnikowi. Specjalistyczne doskonalenia zawodowe dla przewodników psów służbowych prowadzone są przez specjalistów z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szkolenie, którego uczestnikami byli dolnośląscy policjanci, odbyło się dzięki współpracy z ratownikami TOPR oraz uprzejmości Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.