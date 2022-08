Policjanci zdążyli uratować mężczyznę, który miał myśli samobójcze

Jeleniogórscy policjanci nie dopuścili do popełnienia samobójstwa przez 31-letniego mężczyznę. Został on znaleziony przez funkcjonariuszy w nocy w samochodzie, w złym stanie psychicznym. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafiła pod opiekę medyków.