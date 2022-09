Forum Ekonomiczne w Karpaczu – dobiega końca policyjne zabezpieczenie Data publikacji 08.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zorganizowane na Dolnym Śląsku XXXI Forum Ekonomiczne, odbywało się tym razem pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. W wydarzeniu brało udział 5 tys. gości ze świata nauki, polityki, biznesu, kultury i mediów. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom blisko 300 różnego rodzaju wydarzeń wiązało się ze stałą potrzebą prowadzenia wielowariantowych policyjnych działań. Trwająca trzy dni konferencja polityczno-gospodarcza, która jest największą w Europie Środkowej i Wschodniej, była nie lada wyzwaniem dla organizatorów i niemal wszystkich służb. W działaniach brali udział najlepsi funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego, służby kryminalne, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych oraz policyjni kontrterroryści. Było spokojnie i policjanci nie odnotowali poważnych incydentów, które mogłyby zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu.

Już po raz drugi Forum Ekonomiczne odbywało się w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Pomysłodawcą i organizatorem od początku jego istnienia, jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Współpracuje ona z trzema samorządami: Województwem Dolnośląskim, Miastem Karpacz oraz Miastem Wrocław, które wspiera Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Z uwagi na rozmach tego wydarzenia i fakt, że udział w nim deklarowało blisko 5 tysięcy gości, istniała potrzeba prowadzenia stałych wielowariantowych policyjnych działań. Miały one na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa uczestnikom blisko 300 różnego rodzaju wydarzeń, które zaplanowano w przeciągu trzech dni.



Ta największa w Europie Środkowej oraz Wschodniej konferencja polityczno-gospodarcza, stanowiła nie lada wyzwanie dla organizatorów i przedstawicieli niemal wszystkich służb. Policyjne przygotowania do zabezpieczenia Forum Ekonomicznego, rozpoczęły się jednak dużo wcześniej niż oficjalne otwarcie, bo wymagały one wielogodzinnych analiz zagrożeń i skutecznego planowania działań. Ponieważ z doświadczeń z lat ubiegłych wynikało, że w wydarzeniach biorą udział goście ze świata polityki, nauki, kultury, biznesu oraz mediów, sprawy bezpieczeństwa stanowiły priorytet.

W działania zaangażowano więc najlepszych funkcjonariuszy z prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, specjalistów ds. wstępnego rozpoznania minersko-pirotechnicznego, pirotechników, przewodników psów służbowych oraz policyjnych kontrterrorystów — gotowych także do prowadzenia akcji z użyciem śmigłowca. Nad całością z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków łączności, czuwali policyjni sztabowcy z dowódcami zabezpieczenia na czele.

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu wzięło udział wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy: premier rządu RP Mateusz Morawiecki, Alexander MacDonald z NASA, Andrew Hamilton rektor New York University, Barbara Kolm wiceprezes Austriackiego Banku Narodowego, Kolinda Grabar-Kitarovi Prezydent Chorwacji w latach 2015-2020, Magdalena Rzeczkowska Minister Finansów RP, Michal Klíma Pełnomocnik czeskiego rządu ds. Mediów i Dezinformacji oraz Mykola Solskyi Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy.

Podsumowując zabezpieczenie na tym etapie, można już zdecydowanie powiedzieć, że było spokojnie i policjanci nie odnotowali poważnych incydentów, które mogłyby zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu.