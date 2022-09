Uwaga oszust! Nowa metoda na akcje spółek Skarbu Państwa Data publikacji 17.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnim czasie w Internecie, na portalach społecznościowych można znaleźć fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez inwestycję w paliwo, złoto czy akcje spółek Skarbu Państwa. Oszuści wykorzystują nazwy i logo firm, których udziałowcem jest Skarb Państwa. Obiecują szybki i duży zysk zainwestowanych pieniędzy. Zanim wpłacisz zastanów się czy warto.

W minioną środę 14 września br., do Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zgłosiła się mieszkanka powiatu strzelińskiego, która niestety uwierzył, że inwestuje w akcje koncernu naftowego, a w efekcie straciła pieniądze. Jak ustalono w swoim ogłoszeniu oszust sugerował, bardzo duże zyski z inwestycji przede wszystkim w paliwo. W tym celu kilkukrotnie nawiązał kontakt telefoniczny z pokrzywdzoną pojadając się za maklera giełdowego. W trakcie licznych rozmów oszust uzyskał zdalny dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonej, a następnie wykonał kilka operacji w wyniku, których kobieta straciła znaczną kwotę pieniędzy.

Policja ostrzega!!!

Oszuści podrabiają strony internetowe znanych polskich firm czy spółek i namawiają do pewnej inwestycji. Dlatego też wszelkie ogłoszenia w internecie, reklamy, które kuszą szybkim zyskiem powinny wzbudzić naszą czujność. Ponownie apelujemy o rozsądek i ostrożność. Jeżeli chcemy inwestować, poczytajmy najpierw, w jaki sposób to zrobić bezpiecznie. Koncern paliwowe czy spółki Skarbu Państwa na swoich stronach również udostępniają „ostrzeżenie przed oszustami”, czyli informacje w jaki sposób inwestować, by nie dać się oszukać. Jednocześnie ostrzegamy, by pod żadnym pozorem nie instalować programów, o które proszą nas nieznajomi jak również nie podawać im loginów i haseł do bankowości internetowej.

asp. Aleksandra Pieprzycka