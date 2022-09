Od początku roku wrocławscy policjanci ujawnili 61 kg narkotyków [FILM] Data publikacji 16.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Posiadanie narkotyków i innych środków odurzających jest przestępstwem. Opisuje to Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, w której jasno określone są konsekwencje, jakie ponoszą osoby, które wbrew przepisom wytwarzają, posiadają bądź wprowadzają do obrotu zabronione substancje. Wrocławscy policjanci nieustannie prowadzą szereg czynności mających na celu walkę z szeroko pojętą przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze niemal codziennie zabezpieczają różnego rodzaju narkotyki. Czasem jest ich niewielka ilość, gdy np. ujawniane są podczas legitymowania osób, a czasem są to ilości „hurtowe”, gdy zatrzymywani są przestępcy zajmujący się ich produkcją oraz dystrybucją na czarnym rynku. Poniżej prezentujemy film nagrany policyjną kamerą w trakcie jednej z interwencji.

Od początku 2022 roku wrocławscy funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 61 kg różnego rodzaju środków odurzających, które zostały ujawnione na terenie stolicy Dolnego Śląska oraz powiatu wrocławskiego.

Część z nich policjanci ujawnili podczas interwencji czy kontroli drogowych. W filmie poniżej przedstawiamy przykład jednej z nich, w trakcie której mundurowi zabezpieczyli 1 kg marihuany.

W strukturze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu znajduje się specjalna komórka zajmująca się walką z przestępczością narkotykową. Jej funkcjonariusze zajmują się na co dzień pracą operacyjną. Działania rozpoznawcze są skomplikowanym, wieloetapowym procesem, który wymaga ogromnego nakładu pracy. Tygodnie a czasami i miesiące finalnie skutkują zatrzymaniem osób mających związek z przestępczością narkotykową.

Wszystkie środki trafiają do laboratoriów kryminalistycznych, które badają dokładny skład substancji. Głównie jest to marihuana, amfetamina, ecstasy czy LSD, ale też wiele innych.

Pamiętajmy, że narkotyki to substancje, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ich zażywanie może prowadzić nawet do śmierci. Ponadto posiadanie środków odurzających to przestępstwo. Dlatego wrocławscy policjanci nieustannie działają, aby za wszelką cenę eliminować je z czarnego rynku.

Już pierwszy kontakt z narkotykami lub dopalaczami może mieć negatywny wpływ na dalsze życie i niejednokrotnie zdarza się, że osoby znajdujące się pod działaniem środków odurzających doprowadzają do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Bardzo ważnym jest, aby śmiało odmawiać ich przyjęcia i nigdy nie dać się wciągnąć w ten zgubny nałóg.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP we Wrocławiu

st. sierż. Aleksandra Rodecka

tel . 693 403 817

Film Film z policyjnej kamery Opis filmu: Film z policyjnej kamery Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film z policyjnej kamery (format mp4 - rozmiar 41.9 MB)