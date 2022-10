Policjantka z pasją - wystawa prac Kingi Mikołajskiej

"W Obliczu Złota" – to tytuł wystawy obrazów mł. asp. Kingi Mikołajskiej, które od dziś zobaczyć można w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W samo południe nastąpiła jej uroczysta inauguracja, w której to udział wzięli m.in. nadinsp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wraz ze swoim pierwszym zastępcą insp. Robertem Frąckowiakiem, a także wrażliwi na sztukę pracownicy i policjanci. Artystka opowiadała o swoich dziełach oraz inspiracji do ich tworzenia. Jak sama mówi: ,,gdy tylko ma wolny czas, to sięga po pędzle i wtedy bez reszty oddaje się swojej pasji, przenosząc się na chwilę w inny wymiar’’. Wystawa jest pewnego rodzaju spojrzeniem na sztukę oczami malarki, która to będąc policjantką, pełni na co dzień służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu.