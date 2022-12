Zrób mikołajkowy prezent dzieciom z Przylądka Nadziei i oddaj dla nich krew Data publikacji 03.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To już kolejna w tym roku akcja Honorowych Dawców Krwi z klubu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tym razem życiodajny płyn zasili magazyn oddziału hematologii dziecięcej w Przylądku Nadziei. To wyjątkowy dar, który w okresie tak ważnym dla wszystkich dzieci, jakim są Mikołajki, przyniesie nie tylko radość, ale przede wszystkim pomoże w leczeniu maluchów. Jeśli tylko spełniasz warunki PRZYJDŹ w środę 7 grudnia 2022 r. do klubu przy placu Muzealnym 16, w godzinach od 8:30 do 12:30 i spraw prezent potrzebującym dzieciom dzieląc się tym co najcenniejsze – odrobiną krwi.

To już kolejna, a zarazem ostatnia, w tym roku zbiórka krwi organizowana przez członków klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Obsługę przy pobieraniu krwi niezmiennie zapewni personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.

Dotychczasowe akcje poboru krwi w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno w środowisku policyjnym, jak również pracowników sąsiednich instytucji takich jak sądy i prokuratury. Każdorazowo przy okazji organizowanych akcji pozyskiwanych jest od kilku do kilkunastu nowych krwiodawców, co bardzo cieszy, bo każda kropla tego życiodajnego płynu trafia do tych, którzy tego potrzebują. Im więcej hojnych dawców krwi, tym więcej osób otrzyma pomoc.

Warto zaznaczyć, że funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu. Pamiętajmy, że krew potrzebna jest każdego dnia. Oddawana przez Krwiodawców krew i jej składniki jest przetaczana osobom po wypadkach, pacjentom po zabiegach operacyjnych, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach, z chorobami nowotworowymi, w tym w trakcie chemioterapii. Tym razem, uzyskana krew trafi w całości do dzieci z oddziału hematologii Przylądka Nadziei. Zrób Mikołajkowy prezent maluchom i przyjdź podzielić się krwią.

Przypominamy profil Krwiodawcy:

wiek: 18-65 lat

waga: minimum 50 kg

bardzo dobry stan zdrowia

ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

wypoczęty, wyspany i po lekkostrawnym posiłku

Zarząd Klubu HDK - PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji serdecznie dziękuje wszystkim krwiodawcom, którzy uczestniczyli w dotychczas organizowanych akcjach i zaprasza do dalszej współpracy.

Bądź w tym roku św. Mikołajem i przyjdź 7 grudnia 2022 roku w godz. 8.30 - 12.30 i oddaj krew - możesz w ten sposób pomóc dzieciom.