Muzyczny podarunek na Święta od dolnośląskiej orkiestry policyjnej

Muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu specjalnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali muzyczną niespodziankę. Znane wszystkim kolędy i świąteczne szlagiery zagrali funkcjonariusze i pracownicy, którzy na co dzień uświetniają uroczystości nie tylko policyjne, ale też państwowe. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością muzyków w mundurach, którzy razem z wszystkimi dolnośląskimi policjantami życzą zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.