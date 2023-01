Policjanci powiatu ząbkowickiego zatrzymali mężczyznę, który strzelał z broni palnej w jednym z mieszkań w gminie Ziębice Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci powiatu ząbkowickiego zatrzymali mężczyznę, który w dniu 16 stycznia wieczorem w jednym z mieszkań w gminie Ziębice oddał strzał z broni palnej. Na szczęście podczas tej ekstremalnie niebezpiecznej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Zatrzymanemu 41-latkowi grozi odpowiedzialność karna nie tylko za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, ale również za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób, które w chwili oddania strzału znajdowały się w mieszkaniu, czyli małżeństwo z dwojgiem małych dzieci.

Wieczorem 16 stycznia 2023 roku do ząbkowickiej jednostki wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że do jej mieszkania, w jednej z miejscowości w gminie Ziębice, próbował się dostać mężczyzna z bronią palną i w pewnym momencie i padł strzał. W chwili, kiedy zadzwoniła na nr 112 napastnik już oddalił się, a 23-latka wraz z mężem i dwojgiem małych dzieci zamknęła się w mieszkaniu.

Sytuacja była niezwykle groźna. Na szczęście na skutek wystrzału nikt nie ucierpieł. Policjanci w rozmowie ze zgłaszającą ustalili, że znała 41-latka, który oddał strzał. Wraz z mężem nie wiedzieli jednak dokąd mógł się udać i gdzie go szukać. W grę wchodziła naładowana broń palna oraz mężczyzna, który już jeden strzał z niej oddał. Sprawę potraktowano więc priorytetowo.

Całą noc kilkudziesięciu policjantów szukało 41-latka. Ustalili, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie gminy Ziębice. Już chwilę po godzinie 6 następnego dnia od zdarzenia funkcjonariusze powiatu ząbkowickiego wraz z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu weszli siłowo do mieszkania i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Podczas dokładnego sprawdzenia w jednym z pomieszczeń znaleźli broń palną, z której prawdopodobnie kilkanaście godzin wcześniej padł strzał. Broń była naładowana, nabój znajdował się również w komorze nabojowej. Była więc gotowa do użycia.

Zatrzymany 41-latek po wykonaniu z nim czynności przez policjantów zostanie doprowadzony do prokuratury. Grozi mu odpowiedzialność karna nie tylko za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, ale również za narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób, które podczas oddanego przez mężczyznę strzału znajdowały się w mieszkaniu.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

asp. szt. Katarzyna Mazurek

tel. 608 086 826

Opis filmu: film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.6 MB)