Policyjna orkiestra z Wrocławia podsumowuje ubiegły rok Data publikacji 20.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 60 różnego rodzaju mniejszych lub większych występów w roku 2022 ma za sobą Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Muzycy w mundurach uświetniali nie tylko różnego rodzaju uroczystości państwowe, ale także grali dla dzieci z Przylądka Nadziei czy podczas koncertu wspominającego twórczość Andrzeja Waligórskiego. Szeroki repertuar Orkiestry pozwala na prezentowanie swoich umiejętności podczas różnego rodzaju wydarzeń, co muzycy nie raz udowadniali w ubiegłym roku.

Niewielu z nas pamięta, ale początek ubiegłego roku to nadal walka z pandemią koronawirusa. 2022 rok przywitał nas kolejną falą, a co za tym idzie, możliwość występów przed szerszą publicznością nie była możliwa. Jednak już kilka miesięcy później policjanci z orkiestry rozpoczęli swoiste tournée nie tylko po dolnośląskim garnizonie Policji, ale po całym kraju.

Już w marcu Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu razem z chórami akademickimi, brała udział w koncercie zorganizowanym w celu wsparcia narodu ukraińskiego, który został zaatakowany przez wojska Federacji Rosyjskiej.

W kwietniu odbyła się uroczystość oznaczenia symbolicznego grobu insygnium „Ojczyzna swemu Obrońcy” w 82. rocznicę śmierci Aleksandra Kacprzyńskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej. Na cmentarz parafialny położony we wrocławskim Rędzinie przybyła najbliższa rodzina, władze administracyjne, przedstawiciele wielu instytucji, duchowni a przede wszystkim reprezentacja Dolnośląskiej Policji. Nie mogło tam zabraknąć muzyków w mundurach, którzy swoim występem uświetnili całą uroczystość.

Początek maja związany był z uroczystościami zorganizowanymi przez NSZZP woj. wielkopolskiego. W podpoznańskim Biedrusku odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci st. sierż. Marka Sienickiego. Uczestniczyli w nim również dolnośląscy policjanci z Orkiestry KWP we Wrocławiu. 13 maja przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą zamordowania polskich policjantów przez NKWD. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z Policją, a także muzycy z Wrocławia.

26 czerwca, odbyły się uroczystości poświęcone zmarłemu 30 lat temu Andrzejowi Waligórskiemu: odsłonięto wrocławskiego krasnala jego imienia, jego imię nadano wrocławskiemu tramwajowi, a wieczorem na rynku odbył się duży koncert z gwiazdami: Ewą Bem, Anną Jurksztowicz, Krzysztofem Kiliańskim i Ryszardem Rynkowskim. Akompaniowali im muzycy z policyjnej orkiestry, dla których było to jedno z największych wydarzeń ubiegłego roku. Zaledwie dwa dni później czekała ich podróż do Szczytna, gdzie w Wyższej Szkole Policji swoim występem uświetnili promocję oficerską funkcjonariuszy.

Lipiec, to tradycyjnie okres obchodów Święta Policji. Funkcjonariusze zagrali na uroczystościach m.in. w Poznaniu, Pile, Słupsku, Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Szczytnie czy Orzyszu. Często, niczym prawdziwe gwiazdy, chwilę po zakończeniu jednego koncertu, wsiadali do autobusu i jechali zagrać na drugi koniec Polski. Ten intensywny czas wynagrodziły jednak urlopy, na które większość z muzyków wybrało się w sierpniu.

Po wakacjach szybko wrócili do ćwiczeń i kolejnych występów. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu grała np. na X Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich w Świątnikach. Związek Sybiraków Oddział Wrocław oraz organizacje kombatanckie zrzeszone w Sanktuarium Golgoty Wschodu zorganizowały uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej, które odbyły się 11 września w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ul. Wittiga. Obecni byli również muzycy z policyjnej orkiestry. Pod koniec września grali także podczas Święta Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

W październiku i listopadzie mundurowi brali udział również w uroczystościach z okazji m.in. Dnia Niepodległości, czy też wspomnienia liturgicznego Św. Michała Archanioła - Patrona Polskiej Policji. Kolejny raz odwiedzili też Poznań, gdzie dali koncert na jarmarku świątecznym.

Końcówka ubiegłego roku to kilka koncertów zagranych m.in. podczas Dnia Paszportu na wrocławskim Stadionie Miejskim, w Starych Bogaczowicach z okazji zbliżających się świąt, ale przede wszystkim dla dzieci z Przylądka Nadziei we Wrocławiu, mimo mrozu i niełatwych warunków atmosferycznych. Jednak uśmiechy maluchów rekompensowały wszystko! Orkiestry nie zabrakło także podczas spotkania opłatkowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, czy też wigilijnej pasterki.

Muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym roku nie zwalniają tempa i szykują się do kolejnych występów, które zawsze przyciągają liczną publiczność i wywołują uśmiechy na twarzach słuchaczy.

mł. asp. Krzysztof Marcjan

Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu

