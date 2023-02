Dolnośląscy policjanci zlikwidowali linię produkcyjną metamfetaminy i zatrzymali 2 podejrzanych

Wspólne działania policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z ząbkowickimi kryminalnymi doprowadziły do zlikwidowania domowego laboratorium służącego do produkcji środków odurzających. Policjanci przejęli też chemikalia - w tym ponad 4,5 kg efedryny, i zatrzymali 2 osoby, w stosunku do których sąd na wniosek śledczych zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.