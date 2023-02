Rozbita grupa zajmująca się kradzieżami pojazdów, części samochodowych i mienia z naczep ciężarówek Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 8 osób zatrzymanych, odzyskany skradziony pojazd oraz wiele części samochodowych i zabezpieczone środki odurzające, to efekt prowadzonych dziś działań operacyjnych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci zlikwidowali grupę zajmującą się m.in. kradzieżami pojazdów, części samochodowych oraz innego mienia z naczep ciężarówek. W jej skład wchodziła kobieta oraz mężczyźni w wieku od 24 do 45 lat, których kryminalni namierzyli i zatrzymali podczas szeroko zakrojonych działań realizowanych na terenie woj. dolnośląskiego. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

W trakcie przeszukań prowadzonych w miejscach zamieszkania oraz pomieszczeniach wykorzystywanych przez podejrzanych, policjanci zabezpieczyli m.in. środki odurzające oraz różnego rodzaju części samochodowe. Wiele wskazuję na to, że pochodzą one z przestępstw dokonanych wcześniej. Zlikwidowano dwie dziuple samochodowe, a w jednej z nich ujawniono osobowe Alfa Romeo, które było już pocięte na części i w fazie przygotowania do sprzedaży, a pochodziło z kradzieży na ternie Wrocławia. Kolejne działania, to odzyskany samochód dostawczy marki Fiat, który został skradziony na terenie powiatu świdnickiego. W mieszkaniu jednego z członków grupy policjanci zabezpieczyli także pistolet gazowy, a części pochodzące z różnych pojazdów, które przejęli funkcjonariusze, zostaną teraz poddane identyfikacji w celu potwierdzenia, czy i z jakich pochodzą przestępstw.

Zwalczanie tego rodzaju uciążliwej przestępczości, to jeden z priorytetów działań policjantów wchodzących w skład Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Podczas dzisiejszej akcji współpracowali m.in. z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz policjantami z wrocławskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, z uwagi na mogące wystąpić zagrożenie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak