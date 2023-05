Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy zdjęli z czarnego rynku ponad 3,5 kilograma narkotyków w postaci amfetaminy. Tymczasowy areszt dla 30-letniego wałbrzyszanina Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie osoby zostały w ostatnich dniach zatrzymane za posiadanie znacznej ilości amfetaminy. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zabezpieczyli w jednym z pomieszczeń gospodarczych i mieszkaniu w dzielnicy Biały Kamień blisko 3,5 kilograma narkotyków, a także ich 30-letniego właściciela. Mniejsze ilości tych samych środków psychotropowych ci sami mundurowi znaleźli przy innym 30-latku. Mężczyzna kilka dni wcześniej próbował ucieczki kierowanym przez siebie samochodem, ale po pościgu został zatrzymany na terenie Świebodzic. Po analizie zebranego w sprawie przez wałbrzyskich policjantów materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu tymczasowo aresztował jednego z podejrzanych na trzy najbliższe miesiące.

Pod koniec kwietnia wałbrzyscy policjanci kryminalni postanowili zatrzymać do kontroli drogowej na ul. Wrocławskiej w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko kierującego samochodem osobowym, którego podejrzewali o posiadanie narkotyków. Mężczyzna pomimo wydawanych przez radiowóz sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie reagował i zaczął uciekać prowadzonym przez siebie pojazdem. Daleko jednak nie dojechał i trafił w ręce mundurowych na terenie pobliskiej miejscowości - Świebodzic. Przy sobie miał blisko 200 gramów amfetaminy. Jakby tego było mało, dalsze czynności procesowe pozwoliły na postawienie mężczyźnie kolejnych zarzutów wielokrotnego handlu narkotykami.

To nie był jednak koniec sprawy. Prowadzone działania związane z eliminowaniem z czarnego rynku środków zabronionych prawem, w miniony czwartek doprowadziły tych samych mundurowych do jednego z mieszkań na Białym Kamieniu. Przy współpracy z funkcjonariuszami z Kamiennej Góry oraz policjantkami z Polkowic - którzy dysponowali psami służbowymi specjalizującymi się w wykrywaniu narkotyków - właśnie tam oraz w pobliskim pomieszczeniu gospodarczym mundurowi znaleźli łącznie blisko 3,5 kilograma narkotyków. Wykonane testy wykazały, że w foliowych woreczkach również zapakowana była amfetamina. Policjanci zabezpieczyli także podręczne wagi, telefony komórkowe, gotówkę w kwocie blisko 10 tysięcy złotych oraz zgrzewarkę do folii. Także w tym przypadku funkcjonariusze udowodnili 30-latkowi wielokrotną sprzedaż narkotyków innym osobom.

Po analizie zebranego przez policjantów materiału dowodowego jeden z 30-latków decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu został już osadzony w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie. Spędzi tam do sprawy najbliższe 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz handel nimi obaj wałbrzyszanie mogą trafić za kraty więzienia nawet na 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są zatrzymania kolejnych osób.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

