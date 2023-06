„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J.Korczak) i właśnie dla tych zadowolonych twarzy maluchów, dolnośląscy policjanci przygotowali wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka godzin intensywnej zabawy czekało każdego, kto postanowił spędzić dzisiejsze przedpołudnie przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, gdzie obecni byli również funkcjonariusze z całego dolnośląskiego garnizonu w towarzystwie Komisarza Lwa. Funkcjonariusze przygotowali z okazji Dnia Dziecka mnóstwo atrakcji, śpiewy i tańce przy akompaniamencie orkiestry w mundurach, a także pokaz najciekawszego sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie przez różne komórki organizacyjne Policji.

Dolnośląscy policjanci już kilka dni wcześniej rozpoczęli przygotowania do dzisiejszego wydarzenia, jakie miało miejsce na płycie przed głównym dworcem kolejowym we Wrocławiu. Zgromadziło się tam bowiem mnóstwo policjantów wraz z różnorodnym sprzętem, i nie były to ćwiczenia, a specjalna policyjna akcja dedykowana wszystkim dzieciom z Dolnego Śląska. Policjanci z tego właśnie garnizonu zaprosili dzieci, te duże i te małe, ze wszystkich dolnośląskich placówek oświatowych, aby wspólnie celebrować ważny w życiu każdego dziecka dzień przypadający na pierwszego czerwca. Piękna słoneczna pogoda towarzysząca zabawie spowodowała, że uśmiechnięte dziecięce buzie były jeszcze bardziej promienne.

Przed dworcem byli funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przywieźli ze sobą sprzęt wykorzystywany do służby niemal każdego dnia. Był to poduszkowiec służący do patrolowania akwenów wodnych oraz quad pomagający policjantom przemieszczać się wzdłuż wybrzeża rzeki, po terenach leśnych i trudno dostępnych. Można było również porozmawiać z przewodnikiem psa służbowego i zobaczyć, jak doskonale jest wytresowany.

Poza osobowymi radiowozami, mniejszymi i większymi, można było tam zobaczyć również specjalistyczny sprzęt Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Stoisko z kaskami, kamizelkami przeciwuderzeniowymi, tarczami i pałkami bojowymi było oblegane głównie przez małych chłopców.

Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zaprezentowali wysokiej klasy sprzęt do zadań specjalnych - lekki transporter opancerzony TUR. Ten nietypowy pojazd przeznaczony jest głównie do działań prowadzonych przez jednostki specjalne. W dyspozycji tych policjantów był również robot do wyszukiwania materiałów wybuchowych, a obecne na spotkaniu dzieci mogły zobaczyć go w akcji.

Pamiątkową daktyloskopię otrzymały te maluchy, które odwiedziły stoisko obsługiwane przez funkcjonariuszy z Laboratorium Kryminalistycznego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej. Do ich dyspozycji była bogato wyposażona walizka specjalistyczna, zawierająca sprzęt potrzebny na miejscu zdarzenia do zabezpieczenia najróżniejszych śladów. Funkcjonariusze zaprezentowali jak zdejmują odcisk palca z powierzchni twardych, a dzieci na pamiątkę mogły zabrać ze sobą odbicie swoich linii papilarnych.

Poprzez zabawę można nauczyć się wiele, dlatego na jednym z proponowanych dzieciom punktów, każdy uczestnik imprezy mógł sprawdzić swoje umiejętności w zakresie ratowania ludzkiego życia. Na fantomie, pod okiem policyjnego ratownika, nawet najmłodsi, mogli nauczyć się wykonywać RKO . Natomiast na matach miasteczka ruchu drogowego symulujących drogę i przejścia dla pieszych, dzieci mogły potrenować bezpieczne zachowania na drodze. Otrzymały również opaski odblaskowe, bo jak dowiedziały się od mundurowych, jest to bardzo ważny element garderoby, wspomagający bezpieczeństwo na drodze. Policjanci z Jawora przygotowali dla maluchów sportowy tor przeszkód, a funkcjonariusze z Wałbrzycha quiz związany z najważniejszymi atrakcjami regionu powiatu wałbrzyskiego.

Wspaniałą oprawę muzyczną tego wydarzenia zapewniła Orkiestra Policyjna KWP we Wrocławiu. Przy ich akompaniamencie można było doskonale bawić się i tańczyć, a także dowiedzieć się kilku ciekawostek na temat instrumentów muzycznych. Były także zagadki muzyczne z atrakcyjnymi nagrodami.

Dzisiejsze wydarzenie mogło odbyć się dzięki policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komendy miejskiej w Wałbrzychu oraz komend powiatowych ze Strzelina, Oławy i Jawora. Z tych też jednostek do wspólnej zabawy dołączyły maskotki Komisarza Lwa.

Tak policjanci obchodzili Dzień Dziecka we Wrocławiu, ale cała masa atrakcji czekała na dzieci również w innych powiatach, przygotowana przez tamtejszych policjantów:

Przyjemnie było obserwować radość wszystkich dzieci. Dziękujemy maluchom za przybycie i raz jeszcze życzymy, aby każdy ich dzień niósł jedynie powody do radości i uśmiechu!