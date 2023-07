Wypoczynek nad wodą jest bardzo przyjemny, szczególnie w upalne dni. Co zrobić, aby spędzać czas wolny bezpiecznie? Data publikacji 01.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje to głównie czas radości, odpoczynku, spędzania wspólnych chwil z najbliższymi i wytchnienia od codziennych obowiązków. Wprawdzie pogoda jeszcze jest zmienna, ale zdarzają się już dni, w których temperatura oscyluje w granicach 30 stopni, dlatego też wiele osób zdecyduje się na wypoczynek nad wodą. Jest to bardzo przyjemna forma spędzania czasu, jednak nie bez zagrożeń. O czym zatem powinniśmy pamiętać, wybierając się nad jezioro czy odwiedzając kąpielisko? Jak sprawić, aby móc w pełni cieszyć się ,,plażingiem’’? W jaki sposób możemy uchronić się przed niebezpieczeństwem? Oto kilka rad od dolnośląskich policjantów…

Przede wszystkim, korzystajmy z kąpieli wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i to najlepiej na strzeżonych kąpieliskach. Zwracajmy uwagę na znaki ustawione przy wejściu do wody oraz stosujmy się do poleceń ratowników.



Nigdy nie nadużywajmy alkoholu! Powoduje on złudne poczucie odwagi, co jak pokazują różne przykłady z lat ubiegłych, może doprowadzić nawet do tragedii. Dbajmy jednak o odpowiednią ilość napojów chłodzących, tyle że bezalkoholowych.



Zabawa w wodzie jest bardzo przyjemna, szczególnie w bardzo upalne dni, ale nigdy nie wolno wchodzić rozgrzanym do wody. Stopniowo zanurzajmy się i cieszmy jej chłodem, przyzwyczajając jednocześnie nasze ciało do jej temperatury, aby nie doznać szoku termicznego.